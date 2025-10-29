مرضى لم يتلقوا العلاج.. استشهاد 983 فلسطينيا في غزة

ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وصل عدد الشهداء في غزة وفق آخر تجميع الى ٦٥ شهيدا، منه استشهاد عائلات بأكملها أو معظم أو بعض أفرادها.

كما أفادت الأنباء بارتقاء 7 شهداء ومصابين بقصف الاحتلال لعائلة نازحة في مبنى الجمعية الكويتية في حي تل الهوا بمدينة غزة.

كذلك استشهد الصحفي في صحيفة فلسطين محمد المنيراوي "أبو وحيد" وزوجته في قصف استهدف خيمته بمنطقة السعافين جنوب أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة في غزة وفاة 983 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإذن لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع.

فيما قال مجمع ناصر الطبي بارتقاء 20 شهيدا في العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.