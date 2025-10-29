استشهاد 91 فلسطينيا في سلسلة مجازر دامية لجيش الاحتلال بقطاع غزة

استشهد 91 فلسطينيًا نتيجة سلسلة مجازر دامية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم "الأربعاء".

وقالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة- في تصريح، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"- إنه في شمال القطاع استشهد 31، وفي وسط القطاع 42 شهيدًا، وجنوب القطاع 18 شهيدًا، في تصعيد دموي جديد.

وأضافت المصادر، أن الأعداد مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد من الإصابات الخطيرة، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وأكدت أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما تزال تواصل عمليات البحث والانتشال وسط دمار واسع وصعوبات ميدانية كبيرة ناجمة عن استهداف الطرق والمناطق السكنية المكتظة بالنازحين.