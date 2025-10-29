قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار النفط تواصل تراجعها بفعل شكوك حول فاعلية عقوبات روسيا

النفط
النفط
أ ش أ

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث، إذ ضغطت الشكوك بشأن فاعلية العقوبات على روسيا واحتمال زيادة إنتاج أوبك+ على السوق.


وانخفضت عقود خام برنت الآجلة 7 سنتات أو بنسبة 0.11% إلى 64.33 دولار للبرميل وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7 سنتات أو بنسبة 0.12% إلى 60.08 دولار؛ وفق ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وتراجعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب مصادر في السوق استندت إلى بيانات معهد البترول الأمريكي امس الثلاثاء.


وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام انخفضت 4.02 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، كما هبطت مخزونات البنزين 6.35 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 4.36 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.


وأطلقت السحوبات الأكبر من المتوقع قفزة قصيرة الأجل في الأسعار خلال الجلسة السابقة وقدمت دعما للسوق في وقت مبكر من صباح اليوم.


وقال خبراء اقتصاديون إن السحوبات المفاجئة في المخزونات الأمريكية ساعدت الأسعار هذا الصباح، "لكن تفاعل مخاطر العقوبات وموقف أوبك+ هو ما يقود الأسواق". 


وكان برنت وغرب تكساس قد سجلا الأسبوع الماضي أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ يونيو الماضي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مرتبطة بأوكرانيا على روسيا لأول مرة في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت.


ومع ذلك، فإن الشكوك في قدرة العقوبات على تعويض فائض المعروض وحديثا عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطا على الأسعار؛ إذ هبط المؤشران القياسيان 1.9% بما يزيد على دولار واحد في الجلسة السابقة.


كان الكرملين قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن روسيا تعرض طاقة عالية الجودة وبسعر جيد، وشركاءها سيقررون بأنفسهم ما إذا كانوا سيشترون طاقتها بعد أن طبقت الولايات المتحدة عقوباتها.


وقال عاملون في القطاع إن العديد من المصافي الهندية أوقفت الطلبات الجديدة على النفط الروسي بينما تنتظر وضوحا من الحكومة والموردين، ولجأ بعضها إلى السوق الفورية بحثا عن بدائل.


لكن شركة إنديان أويل الحكومية اعلنت امس الثلاثاء أنها لن تتوقف عن شراء النفط الروسي طالما أنها تمتثل للعقوبات.


وقال وزير الاقتصاد الألماني إن الحكومة الأمريكية قدمت تأكيدات خطية بأن أنشطة روسنفت في ألمانيا ستكون معفاة من العقوبات لأن الأصول لم تعد تحت السيطرة الروسية.


وقالت مصادر مطلعة إن أوبك+، أكبر تكتل منتج للنفط في العالم، يميل إلى زيادة متواضعة في الإنتاج خلال ديسمبر، متوقعة أن تبلغ الزيادة 137 ألف برميل يوميا إضافية.
 

أسعار النفط فاعلية العقوبات على روسيا زيادة إنتاج أوبك عقود الخام الأمريكي عقود خام برنت موقع إنفستنج الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

الوزير

وزارة الصناعة تطلق موقعاً إلكترونياً جديداً خاص بها لتعزيز التواصل مع المستثمرين

الفضة

الفضة تتراجع محليًا وعالميًا وسط صعود الدولار وتزايد التفاؤل التجاري… وترقّب لقرارات الفيدرالي

الدولار

رسميا الآن.. تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد