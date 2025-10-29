رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بدعم جهود ترامب لإحياء الحوار مع بيونجيانج

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم "الأربعاء"، بدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كامل من أجل إحياء الحوار مع كوريا الشمالية، وذلك قبيل انطلاق قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المقرر أن تبدأ أعمالها في 31 أكتوبر الجاري.

وأعرب لي، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نسختها الإنجليزية، عن سعادته بشأن إعراب ترامب عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال لي إنه إذا ما طبق ترامب مهاراته في صنع السلام في شبه الجزيرة الكورية كما فعل في مناطق أخرى من العالم، سوف يحظى بدعم كوريا الجنوبية وشعبها.

وطلب لي من ترامب السماح لكوريا الجنوبية بالحصول على وقود لغواصاتها النووية، موضحا أن سول لا تهدف إلى امتلاك غواصات مسلحة نوويا بل غواصات مسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية.

وأوضح أن الغواصات الكورية الجنوبية لديها قدرات محدودة ولا يمكنها مراقبة الأنشطة البحرية من الدول الأخرى ومواجهتها بشكل فعال، وهو ما يشكل عقبة لأن سول لا تزال في حالة حرب من الناحية الفنية مع بيونج يانج.

كما أعرب لي عن أمله في أن تتركز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المستقبل على بناء تحالف أكثر شمولا واستراتيجية، وأن ترفع سول من ميزانيتها الدفاعية لتخفيف العبء عن واشنطن.

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي بدعم إحياء قطاع التصنيع الأمريكي من خلال توسيع الاستثمار، لا سيما في مجال بناء السفن للنهوض باقتصادي البلدين وتعميق التحالف بينهما.