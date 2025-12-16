قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بقويسنا.. صور

مروة فاضل

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث شنت إدارة تموين قويسنا حملة تموينية مكبرة. 

أسفرت عن تحرير محاضر جنح ضد مسئولي مخازن مواد غذائية وشركة لتكرير الملح لحيازتهم كمية قدرها 5 أطنان ذرة صفراء،3 أطنان ونصف برميل معجون طماطم،١٠٠ طن ملح صخرى خام بدون مستندات مجهولة المصدر. 

وأكد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات علي الأسواق لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام.

المنوفية تموين المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية اخبار محافظة المنوفية

