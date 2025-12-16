ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بقويسنا.. صور

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث شنت إدارة تموين قويسنا حملة تموينية مكبرة.

أسفرت عن تحرير محاضر جنح ضد مسئولي مخازن مواد غذائية وشركة لتكرير الملح لحيازتهم كمية قدرها 5 أطنان ذرة صفراء،3 أطنان ونصف برميل معجون طماطم،١٠٠ طن ملح صخرى خام بدون مستندات مجهولة المصدر.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات علي الأسواق لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام.