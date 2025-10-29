جيش الاحتلال: مقتل جندي من قوات الاحتياط جراء استهداف قوة عسكرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جندي من قوات الاحتياط جراء استهداف قوة عسكرية في جنوبي قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية: عملية مستمرة

وأوضح الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة “القاهرة الإخبارية” ، أن الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية ليست موسمية أو مرتبطة بفترة زمنية معينة، بل هي عملية مستمرة تشمل تطويراً مستمراً في جميع جوانب العمل المؤسسي، بما في ذلك القوانين والإجراءات التي تحكم عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأكد أن أي عمل بشري أو مؤسسي يتطلب تطويراً مستمراً لمعالجة القصور والنقائص التي قد تظهر على مر الزمن.

ورشة مفتوحة للإصلاح: إجراءات قانونية ودستورية

كما أشار الهباش ، إلى أن الورشات المفتوحة التي تُعقد داخل المؤسسات الفلسطينية تشمل إجراءات قانونية ودستورية وإدارية ومالية. الهدف من هذه الورشات هو ضمان استمرارية الإصلاح وتطوير الأداء في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تبني حلول شاملة تساهم في تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.