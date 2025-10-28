رئيس وزراء فلسطين: إجراء انتخابات قريبا في غزة والضفة الغربية والقدس

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي أن الحكومة تنوي إجراء انتخابات قريبا في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين في تصريحات : نجري إصلاحات كبيرة استعدادا للمرحلة المقبلة ونحن بحاجة لتوحيد المؤسسات وإعادة الإعمار في غزة .



وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني : مررنا بتجربة قاسية جراء الانقسام والأعداء استغلوها والانقسام وقف عائقا أمام إقامة الدولة الفلسطينية .

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة توحيد كل المؤسسات تحت القيادة الشرعية و أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم .

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضرورة أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد الدولة الفلسطينية، مطالبا حماس بالإعلان رسميا عن مواقفها بشأن السلاح والحكم .

وختم رئيس وزراء الفلسطيني : الإسرائيليون لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة.