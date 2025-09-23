قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
أخبار العالم

رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أهمية الزخم الدولي الذي أحدثه اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، وقبلها المؤتمر الدولي لحل الدولتين وجملة الاعترافات الدولية المتواصلة بدولة فلسطين، وما سيتبع ذلك من اجتماع للتحالف الدولي لتجسيد حل الدولتين، وعقد مؤتمر المانحين، يوم الخميس المقبل، ما يشكل حافزًا للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على الإسراع في الاعتراف.


وشدد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، على أن هذه التحركات الدولية تمثل التزامًا عمليًا بحل الدولتين، ورفضًا واضحًا لممارسات الاحتلال الاستعمارية والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيا إلى البناء على هذا الحراك الدولي ليكون رافعة حقيقية لفرض الإرادة الدولية نحو وقف شامل ونهائي للحرب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، بما ينسجم مع الخطط التنفيذية التي تضمّنها إعلان نيويورك، الذي حدّد خطوات عملية، ومؤطرة زمنيًا لتجسيد الدولة الفلسطينية.


وناقش مجلس الوزراء التحذير الصادر عن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، جراء انهيار منظومة الخدمات الأساسية الشامل، وتوقف عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع تحت وطأة حرب الإبادة المستمرة، داعيًا إلى تدخل دولي إنساني عاجل لإدخال المستلزمات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية الأساسية لإنقاذ أرواح المرضى والجرحى.


واعتمد المجلس، وفقا للوكالة، مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية، بما تتضمنه من تطوير سياسات التشغيل ودراسات سوق العمل واحتياجاته، وتبادل المعلومات والخبرات ذات العلاقة.

