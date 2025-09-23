رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أهمية الزخم الدولي الذي أحدثه اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، وقبلها المؤتمر الدولي لحل الدولتين وجملة الاعترافات الدولية المتواصلة بدولة فلسطين، وما سيتبع ذلك من اجتماع للتحالف الدولي لتجسيد حل الدولتين، وعقد مؤتمر المانحين، يوم الخميس المقبل، ما يشكل حافزًا للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على الإسراع في الاعتراف.



وشدد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، على أن هذه التحركات الدولية تمثل التزامًا عمليًا بحل الدولتين، ورفضًا واضحًا لممارسات الاحتلال الاستعمارية والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيا إلى البناء على هذا الحراك الدولي ليكون رافعة حقيقية لفرض الإرادة الدولية نحو وقف شامل ونهائي للحرب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، بما ينسجم مع الخطط التنفيذية التي تضمّنها إعلان نيويورك، الذي حدّد خطوات عملية، ومؤطرة زمنيًا لتجسيد الدولة الفلسطينية.



وناقش مجلس الوزراء التحذير الصادر عن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، جراء انهيار منظومة الخدمات الأساسية الشامل، وتوقف عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع تحت وطأة حرب الإبادة المستمرة، داعيًا إلى تدخل دولي إنساني عاجل لإدخال المستلزمات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية الأساسية لإنقاذ أرواح المرضى والجرحى.



واعتمد المجلس، وفقا للوكالة، مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية، بما تتضمنه من تطوير سياسات التشغيل ودراسات سوق العمل واحتياجاته، وتبادل المعلومات والخبرات ذات العلاقة.