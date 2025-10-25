قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
فن وثقافة

فلسطين في القلب.. رسالة سلام من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

فرقة فلسطين
فرقة فلسطين
أحمد عبد القوى

في مشهد يعكس عمق الانتماء للقضية الفلسطينية وروح التضامن الإنساني، أطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين رسالة سلام من قلب المسرح الروماني بمحافظة الإسماعيلية، لتؤكد أن فلسطين ستظل في القلب دائمًا، وأن الفنون هي لغة الشعوب التي تعبر عن التآلف والسلام.  

تميز المهرجان بعروض فلكلورية متنوعة قدمتها فرق من دول مختلفة، من بينها فرقة فلسطين التي أبهرت الحضور بأدائها الذي جسد التراث الفلسطيني الأصيل، ممزوجًا برسائل حبٍ وأملٍ وسلام. عكست اللوحات الفنية الفلسطينية عمق الهوية الثقافية الفلسطينية، ونجحت في خطف أنظار الحضور الذين تفاعلوا بعاطفة جياشة مع الألحان والأزياء التقليدية التي نقلت صورة حية لتراث الشعب الفلسطيني.  

المهرجان، الذي يعكس التنوع الثقافي العالمي، يضم 25 فرقة فنية من مصر ودول عربية وأجنبية، ويهدف إلى تعزيز قيم التعايش والسلام من خلال الفنون. وتظل فلسطين حاضرة ليس فقط على خشبة المسرح، بل أيضًا في قلوب المشاركين والجمهور، لتبقى رسالة المهرجان واضحة: "الفن قادر على توحيد الشعوب وغرس قيم السلام".  

تستمر فعاليات المهرجان حتى 30 أكتوبر، حيث تُقام العروض على مسارح متعددة، إلى جانب ندوات ومعارض تبرز التراث الإنساني المشترك. وختامًا، يظل المهرجان منصةً عالميةً للتعبير عن التضامن مع الشعوب وقضاياها العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.

فلسطين عرب فن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

