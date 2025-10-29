الاحتلال يكشف تفاصيل غاراته على غزة ويعلن أسماء قادة تم استهدافهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الهجمات الجوية التي شنها على قطاع غزة، بعد ما قال إنه "خرق لاتفاق وقف إطلاق النار" عقب إطلاق نار استهدف قواته في رفح وأدى إلى مقتل ضابط احتياط.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الغارات نفذت بالتنسيق مع جهاز "الشاباك" وسلاح الجو الإسرائيلي، واستهدفت "عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس"، من بينها مواقع لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، ومراكز مراقبة، ومنشآت لإنتاج الأسلحة، إلى جانب أنفاق تحت الأرض.

ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، أسفرت الغارات عن استشهاد 104 فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشار بيان الجيش إلى أن من بين المستهدفين اثنين برتبة قائد كتيبة، واثنين برتبة نائب قائد كتيبة، و16 قائد سرية، إلى جانب عدد من المسلحين البارزين المنتمين لتنظيمات مختلفة.

وذكر البيان أن من بين القتلى من شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ومنهم محمد عيسى، قائد فصيل في وحدة "النخبة"، وفواز عويضة، قائد خلية في الوحدة ذاتها، إضافة إلى محمد أبو شريع ونضال أبو شريع من كتائب المجاهدين.

كما أعلن الجيش اغتيال حاتم ماهر موسى قدرة، قائد سرية في وحدة "النخبة" شمال خان يونس، والذي قال إنه قاد عملية الهجوم على كيبوتس "العين الثالثة" خلال أحداث السابع من أكتوبر.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش أعلن في العاشرة صباحًا استئناف سريان وقف إطلاق النار بعد انتهاء جولة الغارات، مشيرة إلى أن الجندي القتيل في رفح هو "آفي فلادباوم"، ويحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الإسرائيلية.

كما أعلنت إسرائيل استعدادها لتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين قتلا في أحداث 7 أكتوبر، وهما ساهر باروخ وعميرام كوبر، بعد أن قالت حركة حماس إنها عثرت على جثتيهما.

ولفتت القناة العبرية إلى أن إعلان استئناف الهدنة صدر عن الجيش الإسرائيلي وليس عن المستوى السياسي، الذي كان قد أعلن في وقت سابق منحه الضوء الأخضر لتنفيذ الغارات "ردًا على خروقات حماس".

وفي واشنطن، نقلت مصادر أميركية أن الإدارة الأميركية طالبت إسرائيل بضبط النفس، مؤكدة أن الرد على حادثة رفح يجب أن يكون "محدودا وموجها". من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "إسرائيل كان عليها الرد على مقتل الجندي"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني انتهاء وقف إطلاق النار".

في المقابل، نفت حركة حماس أي علاقة لها بالهجوم الذي وقع في رفح، مؤكدة التزامها الكامل ببنود اتفاق الهدنة.