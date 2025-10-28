إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يبدأ هجوما واسعا على قطاع غزة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ، مساء اليوم، هجوما واسعا على قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت حي الصبرة بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما ذكرت المصادر نفسها وقوع قصف مدفعي على مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى غارة على محيط مستشفى الشفاء في المدينة.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حركة حماس "ستدفع ثمناً باهظاً" على ما وصفه بـ"هجومها على الجنود الإسرائيليين في غزة" و"خرقها لاتفاق إعادة الجثامين"، مضيفاً أن "الجيش سيرد بقوة كبيرة على هذا التجاوز الخطير"، على حد تعبيره.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وانفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من شمال وشرق القطاع.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالات مع الإدارة الأميركية، وأطلعها على طبيعة الرد العسكري قبل بدء الهجوم، مشيرة إلى أن واشنطن تتابع التطورات الميدانية عن كثب.