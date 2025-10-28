وسائل إعلام فلسطينية: قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت حي الصبرة بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما ذكرت المصادر نفسها وقوع قصف مدفعي على مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى غارة على محيط مستشفى الشفاء في المدينة.

من جهته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قائلاً: "سنرد بقوة على هجوم حماس على جنودنا اليوم"، مضيفًا أن "حماس ستدفع ثمناً باهظاً على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين".

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد العسكري في قطاع غزة.