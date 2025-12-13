مدبولي: إقامة المراكز التجارية الأفريقي بمصر يعكس دورها في دعم التكامل الاقتصادي بالقارة

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم يعتبر يوما تاريخيا في مصر، وذلك لإنشاء مركز التجارة الأفريقي، حيث أن تلك الشراكة تعتمد على الثقة والرؤية المشتركة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته، أن إقامة المراكز التجارية الأفريقي في مصر يعكس دور مصر المهم في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري في القارة، متابعا: مصر تشعر بالفخر لدعم هذا التعاون من خلال هذا المبني الذي سيكون مركزا لبناء القدرات والابتكار والتواصل القاري.

واسترسل: نحن نؤمن بأن التكامل في أفريقيا أمر مهم للغاية لرفاهية المستقبل، متابعا التكامل يستهدف إنشاء سوق مشترك يستضيف التجارة بين الدول الأفريقية وتسهيل الاقتصاد.