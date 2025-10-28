إسرائيل تعلن توسيع سيطرتها في غزة بعد هجوم لحركة حماس

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، في خطوة وصفت بأنها رد على هجوم نفذته حركة حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول مطلع، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يناقش في هذه الأثناء الخطوة مع مسؤولين أمريكيين لتنسيق تنفيذها.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا أكد أن حماس انتهكت وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هجوم على قوات إسرائيلية إلى الشرق من خط الانتشار.

واكدت وسائل إعلام عبرية إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بنيران قناص في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان مجموعة من حماس أطلقت النار نحو قوة إسرائيلية في رفح.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية شنت قصفا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات الحربية في أجواء المدينة.

قال موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير ان نقاش نتنياهو بشأن الرد على حماس انتهى دون اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قدم حزمة من خطوات الرد تتضمن استئناف الهجمات على غزة.

وأكد أن نتنياهو أشار بختام الاجتماع لضرورة التنسيق مع الأمريكيين لتحديد الخطوات الممكنة.