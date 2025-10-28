بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ ضربات “قوية وفورية” داخل قطاع غزة، في تحوّل واضح بنبرة الحرب بعد فترة من الهدوء النسبي في إطار اتفاق تهدئة بوساطة أمريكية، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس.

وجاء القرار بعد أن ذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن فصائل مسلحة – ضمنها حماس – فتحت النار على قوات إسرائيلية في جنوب غزة، إضافةً إلى استلام إسرائيل لرفات جنديٍ إسرائيلي معرّف ينسب إلى الاحتلال. وإسرائيل اعتبرت كلا الحدثين “انتهاكاً واضحاً” لوقف إطلاق النار.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأمريكية، نتنياهو عقد مشاورات أمنية وطالب بردٍّ سريع وقوي.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن القوات ستحمل على عاتقها تنفيذ “ضربات قوية” ضد “أهداف إرهابية” في غزة، واستعداداً لاتخاذ خطوات تشمل احتمال توقف دخول المساعدات للقطاع أو توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية، إن لم تلتزم الفصائل بما تبقى من بنود التهدئة.

وقال نتنياهو أيضاً إنّ إسرائيل “دولة مستقلة” ولن تطلب إذناً من أحد لتنفيذ عملياتها الأمنيّة، مؤكداً حرصه على أن يكون القرار الإسرائيلي بشأن الأمن “بيدنا وحدنا”.

ومن المرجّح أن القرار الإسرائيلي سيؤثر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويفتح الباب أمام جولات قتال جديدة، مع احتمالات ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.



ويأتي التوجيه الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي كـ إشارة واضحة إلى أن إسرائيل ليست مستعدة لتجاوز أي خرق محتمل للهدنة دون ردّ، وأنها مستعدة للتحول من سياسة ضبط النفس إلى سياسة ردّ سريع وحاسم. وإذا ما نفّذت هذه الضربات بالفعل، فقد تكون بداية فصل جديد من المواجهة في غزة، رغم جهود التهدئة القائمة.