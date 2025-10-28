ترامب ينتقد رئيس الفيدرالي: غير كفء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن هناك قائمة طويلة من الأشخاص الذين يستولون على مجلس الاحتياطي الاتحادي منتقدا الرئيس الحالي جيروم باول.



وبحسب منصة ياهوو فينانس ...قال ترامب لقادة الأعمال في عشاء في طوكيو خلال رحلته إلى آسيا "لدينا رئيس غير كفء لمجلس الاحتياطي الفيدرالي... لدينا رجل سيء في بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنه سيخرج من هناك في غضون بضعة أشهر" .



وأضاف الرئيس الأمريكي أنه كان يريد أن يتولى سكوت بيسنت البنك المركزي الأمريكي، لكن وزير الخزانة رفض.



وأوضح ترامب قائلا "أنا أفكر فيه من أجل بنك الاحتياطي الفيدرالي...لكنه لن يتولى المنصب. إنه يحب أن يكون (وزير الخزانة) ، لذلك نحن لا نفكر فيه حقًا".



يشار إلى أن بيسنت قال أمس إن هناك خمسة مرشحين نهائيين للمنصب وهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي كريستوفر والر، ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان، والمدير التنفيذي لشركة بلاك روك ريك ريدر.

