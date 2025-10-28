قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان يبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بأنهما غير مرغوب فيهما
الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع صفقات تجارية واستثمارية جديدة مع المملكة العربية السعودية تصل قيمتها إلى 6.4 مليارات جنيه إسترليني.

وخلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضحت ريفز أن التجارب التي مرت بها بريطانيا خلال جائحة كوفيد-19 وما أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا أبرزت مدى تأثر الأسواق وارتفاع الأسعار نتيجة اضطراب سلاسل التوريد.

وأضافت أن بلادها تعمل على الاستثمار في قطاعات الطاقة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي بهدف تقليل الاعتماد الخارجي، مشيرة إلى حرص لندن على توطيد التعاون مع الدول التي تتقاطع معها في القيم والمصالح.

كما تطرقت الوزيرة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، معتبرة أنه جاء تعبيراً عن رغبة البريطانيين في ضبط الحدود وإنهاء نظام الحدود المفتوحة.

المملكة العربية السعودية وزارة الخزانة البريطانية مبادرة مستقبل الاستثمار FII9 الاتحاد الأوروبي بريطانيا والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

ترشيحاتنا

اوبل كورسا موديل 2026

مواصفات أوبل كورسا 2026 الهاتشباك .. تعرف عليها

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة.. لهذا السبب

سوزوكي سياز موديل 2026

شاهد| سوزوكي سياز 2026 الجديدة

بالصور

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014

تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية

مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد