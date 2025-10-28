بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع صفقات تجارية واستثمارية جديدة مع المملكة العربية السعودية تصل قيمتها إلى 6.4 مليارات جنيه إسترليني.

وخلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضحت ريفز أن التجارب التي مرت بها بريطانيا خلال جائحة كوفيد-19 وما أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا أبرزت مدى تأثر الأسواق وارتفاع الأسعار نتيجة اضطراب سلاسل التوريد.

وأضافت أن بلادها تعمل على الاستثمار في قطاعات الطاقة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي بهدف تقليل الاعتماد الخارجي، مشيرة إلى حرص لندن على توطيد التعاون مع الدول التي تتقاطع معها في القيم والمصالح.

كما تطرقت الوزيرة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، معتبرة أنه جاء تعبيراً عن رغبة البريطانيين في ضبط الحدود وإنهاء نظام الحدود المفتوحة.