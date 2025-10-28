السعودية وباكستان تبحثان عددا من المشاريع النوعية في عدة مجالات

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، عددا من المشاريع النوعية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي ستسهم في دعم التعاون بين حكومة البلدين، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم "الثلاثاء"، أن ذلك جاء خلال لقاء مشترك في العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أن الجانبين يعملان حاليا على دراسة عددٍ من المشاريع الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

يأتي هذا الإطار امتدادًا لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية بينهما، وتأكيدًا على رؤيتهما المشتركة نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات قادة البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما يتطلع قادة البلدين إلى عقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الباكستاني.

