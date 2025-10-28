قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح إجازة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
اللوتري الأمريكي.. أرخص طريقة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها داخل نفق في غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة جثة أسير إسرائيلي عثرت عليها قبل قليل في مسار أحد الأنفاق شرق مدينة غزة، وذلك في اليوم الثامن عشر منذ دخول اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة حيّز التنفيذ.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن الجثة عثر عليها أثناء عمليات تفتيش ميدانية في أحد الأنفاق التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول هوية الأسير أو ظروف العثور عليه.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه المناطق الشرقية من مدينة غزة ومخيم البريج ورفح عمليات هدم واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي، فيما استمرت الآليات العسكرية بإطلاق نيران كثيفة شرقي خانيونس جنوبي القطاع. كما طالت عمليات النسف منازل سكنية في شرق المدينة، وسط قصف مدفعي على محيط منطقة جحر الديك شمالي وسط القطاع.

وأدت هذه الهجمات إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية ومنازل المدنيين، ما يعكس هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشهد خروقات متكررة عبر استهداف المناطق السكنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة لم تشهد تحسناً منذ بدء الهدنة، وأن معدلات الجوع لم تتراجع بشكل ملموس، محذّرة من استمرار الوضع الإنساني الحرج في القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر مصري مسؤول عن دخول دفعة جديدة من الآليات الهندسية المصرية عبر معبر كرم أبو سالم، للمشاركة في رفع الركام والبحث عن الأسرى الإسرائيليين تحت الأنقاض. وأوضح أن 12 آلية دخلت خلال الساعات الـ24 الماضية، تضاف إلى ست آليات سمح بدخولها يوم الأحد، ضمن تنسيق مصري إسرائيلي لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

من جهته، أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلم جثة أحد الأسرى من غزة، فيما صرح خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، أن الحركة تواصل البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، مشيراً إلى صعوبة المهمة بسبب طبيعة الأرض في القطاع، مضيفاً: “بعض من دفن هذه الجثامين استُشهد، ولم يعد أحد يعرف أماكنها”.

كتائب القسام حركة حماس جثة أسير إسرائيلي وقف الحرب في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

النائبة سحر طلعت مصطفى

سياحة النواب: الافتتاح العالمي للمتحف الكبير يرسخ مكانة مصر كمركز حضاري دولي

النائبة فاطمة سليم

برلمانية: المتحف الكبير أيقونة جديدة تؤكد ريادة مصر الحضارية والسياحية

وزير الشئون النيابية

وزير الشئون النيابية: الحكومة ملزمة بتوجيه القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد