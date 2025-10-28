جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترح استئناف الهجمات على غزة

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع بأن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة الرد على حركة حماس انتهى دون اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت الراهن.

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم سلسلة من المقترحات تشمل استئناف الهجمات على قطاع غزة ضمن خيارات الرد المطروحة.

وأشار نتنياهو، في ختام الاجتماع، إلى أهمية التنسيق مع الإدارة الأمريكية قبل المضي في أي خطوات عملية.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من القادة العسكريين منعوا من حضور المشاورات الأمنية التي ترأسها نتنياهو، موضحة أن الاجتماع عقد ضمن إطار مصغر اقتصر على مجموعة محدودة من المسؤولين السياسيين والأمنيين.