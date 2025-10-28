وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا من "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني يوم الثلاثاء ، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك لتعميق التعاون فى المجالات المختلفة، لاسيما دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطى الحرص على الارتقاء بالعلاقات لأفاق أرحب تصب في مصلحة الشعبين، متناولاً الترتيبات الخاصة بتبادل الزيارات خلال المرحلة المقبلة.

واضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق لعدد من القضايا الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجات القطاع.

واستعرض الوزير عبد العاطى الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر، مشدداً على الدور الهام للمجتمع الدولى للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى. كما اكد وزير الخارجية أهمية البناء على الزخم الذى تولد عقب الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية ومن ضمنها اعتراف المملكة المتحدة لخلق أفق سياسى يلبى طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

على صعيد آخر، تبادل الجانبان الرؤى إزاء التطورات المتسارعة في السودان، ولاسيما في مدينة الفاشر، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان وتحقيق تسوية سياسية شاملة في إطار نتائج اجتماع رباعية السودان الأخير في واشنطن، منوهاً بضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.