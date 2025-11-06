قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرار عشرات الآلاف.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية متصاعدة في دارفور
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025.. تغيير وظيفتك

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

 صدقك في العلاقة سيعود عليك بالنفع. ابحث عن فرص أكثر لإثبات جدارتك في العمل. مع أن ثروتك إيجابية، إلا أن صحتك قد تواجه بعض المشاكل…

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

قد تواجه أيضًا بعض المشاكل بسبب تدخل طرف ثالث، سواءً كان صديقًا أو قريبًا، أما العازبون، فقد يلتقون بشخص مميز في القطار، أو في المكتب، أو أثناء حضورهم حفلًا مسائيًا.. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قلل من الكافيين إذا كان يُسبب لك الأرق جرب استراحة تنفس لمدة خمس دقائق بين المهام لتهدئة أعصابك. إذا كنت متعبًا، فاختر موعدًا مبكرًا للنوم وتناول مشروبًا دافئًا. ستُحسّن العادات الصحية البسيطة والمتنوعة مزاجك وتركيزك اليوم وتجعلك تبتسم أكثر. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

قد يشكك بعض كبار السن في أدائك، مما قد يؤثر على معنوياتهم. مع ذلك، عليك أن تُظهر أداءك. يمكن لمن يخططون لتغيير وظائفهم اختيار هذا اليوم لتقديم أوراقهم وتحديث ملفاتهم الشخصية على منصة التوظيف يمكن للطلاب المتقدمين للامتحان أن يكونوا واثقين من النتائج.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

قد تنجح أيضًا في تسوية جميع مشاكلك المالية مع الأصدقاء، سيُوقّع رواد الأعمال اليوم اتفاقيات شراكة جديدة، وستتم الموافقة على قرض بنكي. سينجح بعض رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

ترشيحاتنا

الفنان أحمد فلوكس

أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة ويستعد لعمل درامي جديد

احمد عبدالله

فلتنعم بجنة الخلد.. إسعاد يونس تنعى الراحل أحمد عبدالله بكلمات مؤثرة

احمد عز

أحمد عز يمازح جمهوره في عيد الحب بمشهد من فيلم أخويا

بالصور

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد