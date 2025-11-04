قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025: استثمر في الذهب

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

قل لا للأنانية في حياتك العاطفية. خُض غمار مخاطرات مهنية جديدة. تعامل مع ثروتك بحكمة، فقد تكون هناك مشاكل. قد تظهر مشاكل صحية اليوم أيضًا.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

على من يسافر مع حبيبه أن يكون مبدعًا ورومانسيًا، الجزء الثاني من اليوم حاسم للمتزوجات، إذ قد يواجهن مشاكل في التواصل مع أزواجهن. الرومانسية في العمل ليست فكرة جيدة، وقد يواجه الرجال المتزوجون مشاكل بسبب ذلك. 

توقعات برج الثور صحيًا

قد تُصاب بمشاكل تنفسية طفيفة في بداية اليوم. يُنصح من يعانون من مشاكل مرتبطة بالربو بتجنب الأماكن الخارجية المُغبرة، قد يُصاب الرياضيون والرياضيات أثناء اللعب. قد تُعاني بعض النساء من مشاكل نسائية أو صداع نصفي قد يُؤثر على حياتهن اليومية. قد يُعاني الأطفال من مشاكل في صحة الفم. 

توقعات برج الثور مهنيًا

يجب على من يتعاملون مع تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطيران والخدمات المصرفية والرسوم المتحركة توخي الحذر بشأن النتائج. الجزء الثاني من اليوم مناسب لإطلاق فكرة عمل جديدة. قد يواجه بعض التجار مشاكل في الترخيص، وعليك حلّها قبل نهاية اليوم.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

عليكِ أيضًا تقليل نفقاتكِ، وخاصةً شراء الكماليات غير الضرورية. النصف الثاني من اليوم مناسب للتبرع بالثروة للأعمال الخيرية، بينما تستثمر بعض النساء أيضًا في الذهب.

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الثور اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

موسيماني

مفاجأة.. هل يتولى بيتسو موسيماني تدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

سلوت وصلاح

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

الأمير أندرو

بعد تجريده من لقبه الملكي.. أين سيعيش الأمير أندرو وكيف ستكون حياته؟

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد