براتب يبدأ من 9400 جنيه.. وظائف خالية للشباب برواتب مجزية

يبحث عدد من الشباب عن الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل من خلال النشرة القومية للتشغيل، التي وفرت عن عدد كبير من الوظائف الشاغرة في شركة تكنو فارم إيجيبت ليمتد، المالكة لصيدليات دلتا وعطا الله، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتوفير فرص عمل كريمة للشباب ودعم تشغيل الكوادر المصرية في مختلف القطاعات.

وظائف خالية للصيادلة

تضمنت الوظائف المعلنة عدة تخصصات ومؤهلات متنوعة، حيث شملت وظيفة مدير فرع بعدد واحد يشترط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال، ووظيفة صيدلي بعدد خمسين فرصة عمل لحملة بكالوريوس الصيدلة بحد أقصى للسن أربعين عاما، وبراتب يبدأ من 9400 جنيه.

كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى مندوب توصيل بعدد سبعين وظيفة يشترط امتلاك دراجة بخارية وخبرة لا تقل عن سنة، براتب 9000 جنيه.

وشملت القائمة أيضا معاون خدمات بعدد عشر وظائف بخبرة لا تقل عن ستة أشهر، ومساعد صيدلي بعدد أربعين وظيفة بخبرة سنة من الجنسين وبراتب 8500 جنيه، إلى جانب موظف كول سنتر بعدد عشرين وظيفة بخبرة سنة في مجال الصيدليات وبراتب 7000 جنيه، وعامل نظافة بعدد عشر وظائف بحد أقصى للسن 35 عاما للعمل في مناطق مبيوع ووسط البلد.

وأوضحت الوزارة أن المؤهلات المطلوبة تختلف حسب الوظيفة، وتشمل المؤهل العالي والمتوسط، مع تحديد وسيلتين للتواصل؛ الأولى عبر الرقم 01055971003 للوظائف العليا مثل مدير فرع وصيدلي ومساعد صيدلي، والثانية عبر الرقم 01066642681 للوظائف الأخرى كالمندوبين والعاملين في الكول سنتر والنظافة.

وظائف خالية بشرم الشيخ

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، ضمن النشرة نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب داخل شركات القطاعين الخاص والاستثماري.

وتشمل الوظائف المتاحة بفندق نعمة باي تخصصات فني معدات مطابخ، فني تبريد وتكييف، عامل نظافة، عامل زراعة، وعامل تجهيز وتحضير.

وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين لهذه الوظائف يجب أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، ويمتلكوا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن يتراوح العمر بين 18 و30 عاما، مع رواتب تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى مزايا إضافية حسب طبيعة العمل والخبرة المكتسبة.

كما أعلنت الوزارة عن وظائف جديدة في مجال الأمن بإحدى الشركات الكبرى بمدينة نصر، وهي شركة جراند سيرفس للأمن والخدمات، حيث تتوافر فرص عمل لعدد 60 فرد أمن، و5 غفراء، و20 عامل نظافة.

وتشترط هذه الوظائف حصول المتقدمين على مؤهل متوسط، وألا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد عن 35 عاما، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديد الرواتب وفقا للخبرة والكفاءة.

وأكدت وزارة العمل أن التقديم على جميع هذه الوظائف متاح خلال شهر نوفمبر 2025 من خلال عدة طرق، تشمل التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات المختلفة، إلى جانب إمكانية التقديم المباشر للشركات المعلنة في النشرة الرسمية، أو إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل مستقرة تلائم مؤهلاتهم وقدراتهم في سوق العمل.