أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن عن وظيفة بحثية بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة باحث في سياسات استخدام الأراضي (Researcher in Land Use Policies) بالمعهد، ومقره لاكسنبورج – النمسا، في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA).
وأوضحت تفاصيل الوظيفة:
- العمل بدوام كامل بعقد مبدئي لمدة عام واحد.
- جميع المهام ستُنفذ في مقر المعهد بالنمسا.
وجاءت الشروط والمؤهلات المطلوبة كالتالي:
- الحصول على درجة الدكتوراه (أو ما يعادلها) في أحد المجالات التالية: دورة الكربون الأرضي، أو نمذجة سطح الأرض، أو أي تخصص ذي صلة.
- فهم متقدم للأبحاث العلمية في مجالات استخدام الأراضي والكربون الأرضي وعلوم نظام الأرض وتغير المناخ.
* إجادة لغة البرمجة Python شرط أساسي.
تُعد الخبرة في نماذج المحاسبة لانبعاثات استخدام الأراضي ميزة إضافية.
بينما آخر موعد للتقديم: 6 نوفمبر 2025
لمزيد من التفاصيل والتقديم، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://iiasa.onlyfy.jobs/application/en/apply/13168ftmcwgkog7qo48mfyf5b0mxtqd