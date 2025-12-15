قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إعلان شراكة جديدة لتأسيس منصة دولية للتعليم الأساسي في الولايات المتحدة

شراكة جديدة
شراكة جديدة
أحمد عبد القوى

شهدت  القاهرة  شراكة جديدة تهدف إلى إطلاق منصة تعليمية متخصصة في تقديم خدمات التعليم الأساسي وما قبل الجامعي في الولايات المتحدة. وتمثل هذه الخطوة أول توسع من نوعه لمؤسسة تعليمية مصرية داخل سوق أمريكا الشمالية، ما يعكس توجهًا نحو نشر نماذج تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والحفاظ على الهوية الثقافية في بيئات تعليمية دولية.

جاء تأسيس المنصة الجديدة استجابة للطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة في منطقة واشنطن وشمال فيرجينيا، وهي منطقة تضم عشرات الآلاف من الطلاب وتحتاج إلى خدمات تعليمية تستوعب التنوع الثقافي. وتعتمد المنصة نموذجًا تعليميًا يجمع بين المناهج الدولية المتقدمة وتركيز واضح على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى منهج ثقافي محافظ يلبي احتياجات الجاليات العربية والآسيوية.

ونجحت الإدارة القائمة على المشروع في تأسيس وتشغيل الأكاديمية خلال فترة قياسية مقارنة بالمدد المعتادة في سوق التعليم الأمريكي، بالاعتماد على نموذج يدمج بين المشاركة المجتمعية والخبرة التعليمية، مع اختيار فريق تدريس عالي الكفاءة يتمتع بنسب مرتفعة من المؤهلات المتقدمة.

وستسهم الشراكة الجديدة في دعم التوسع الأكاديمي خلال الفترة المقبلة عبر إضافة مراحل دراسية جديدة وتطوير منشآت تعليمية متخصصة، في خطوة تهدف إلى تقديم نموذج تعليم دولي يحافظ على الهوية الثقافية ويعزز التكامل المجتمعي داخل الولايات المتحدة.

مصر شراكة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

مفاي الجمهورية خلال كلمته في الندوة الدولية الثانية للإفتاء

مفتي الجمهورية يؤكد: الفتوى ليست رفاهية معرفية بل مهمة إنقاذ في زمن الأزمات

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد