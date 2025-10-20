اختيار فضل محمد أحمد لعضوية اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اختيار الدكتور فضل محمد احمد وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية لشئون التعليم والطلاب وهي إحدى اللجان العلمية المتخصصة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وتُعد جزءًا من منظومة اللجان الوطنية التي تمثل مصر في الاتحادات والمنظمات العلمية الدولية المناظرة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة، للدكتور فضل محمد احمد ولأسرة كلية الخدمة الاجتماعية التنموية على هذا التمثيل المشرف في تلك اللجنة المهمة، حيث يأتي اختيار أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف لعضوية اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تأكيدًا لمكانة الجامعة المتميزة ودورها الريادي في دعم البحث العلمي على المستوى الوطني.

ويعكس هذا الاختيار الثقة الكبيرة التي توليها الأكاديمية لعلماء الجامعة وكوادرها البحثية في المساهمة بتشكيل السياسات العلمية وتنمية مجالات الفكر والبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما يُعد هذا التكليف تكريمًا للجهود العلمية والأكاديمية المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف في إثراء الحركة البحثية وخدمة المجتمع.