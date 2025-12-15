بقدرة شحن جبارة وأقوى معالج .. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

من المقرر إطلاق سلسلة هواتف هواوي نوفا 15 في الصين يوم 22 ديسمبر ، وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت هواوي عن عدة تفاصيل رئيسية حول هذه السلسلة الجديدة.

أكدت الشركة وجود ثلاثة طرازات وعرضت تصميمها الخارجي وخيارات الألوان وخيارات التخزين. وبينما لا تزال تفاصيل الأجهزة الكاملة طي الكتمان، ركزت التسريبات بشكل كبير على التغييرات في التصميم والهوية البصرية.

تصميم وألوان سلسلة هواوي نوفا 15

أدرجت هواوي هواتف Nova 15 وNova 15 Pro وNova 15 Ultra في متجرها الرسمي، مما يتيح رؤية واضحة لتصاميمها النهائية.

يحافظ هاتف Nova 15 القياسي على تصميم مألوف يُشبه إلى حد كبير سابقه، حيث يتميز بشاشة ذات ثقب واحد للكاميرا الأمامية وتصميم أبسط للكاميرا الخلفية. هذا النهج يُبقي التصميم الأساسي متناسقًا بصريًا مع هواتف Nova السابقة.



يُمثل هاتفا Nova 15 Pro وNova 15 Ultra نقلة نوعية ملحوظة في التصميم. إذ يعتمد كلا الطرازين على مصفوفة كاميرا أفقية، وهي الأولى من نوعها في سلسلة Nova، مما يمنحهما مظهرًا أكثر تميزًا. ويتجاوز Nova 15 Ultra ذلك بتصميم حلقة كاميرا دائرية مزدوجة، مما يُعزز التناسق البصري وسهولة التمييز. كما تُشير الملصقات الرسمية إلى وجود إطار معدني في منتصف هاتف Ultra، مما يُوحي بملمس أكثر فخامة عند حمله مقارنةً بالأجيال السابقة.



تُقدّم هواوي أربعة خيارات ألوان لجميع الطرازات الثلاثة وذلك بالإضافة إلى مظهره الشبابي،

سيتوفر هاتفا Nova 15 وNova 15 Pro بخيارين للذاكرة: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 512 جيجابايت. وتشير التقارير إلى أن هذين الجهازين سيعملان بمعالج Kirin 8020.

يُضيف هاتف Nova 15 Ultra نسخةً متطورةً بسعة 12 جيجابايت + 1 تيرابايت، إلى جانب نفس المواصفات الأساسية. ويُتوقع أن يُزوّد ​​بمعالج Kirin 9010S أو 9020A. جميع الهواتف الثلاثة مُدرجةٌ بالفعل في متجر هواوي الرسمي، وسيتم فتح باب الطلبات المُسبقة لها اليوم، قبل إطلاقها الرسمي في 22 ديسمبر.