شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة وأقوى معالج .. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

لمياء الياسين

من المقرر إطلاق سلسلة هواتف هواوي نوفا 15 في الصين يوم 22 ديسمبر ، وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت هواوي عن عدة تفاصيل رئيسية حول هذه السلسلة الجديدة. 

أكدت الشركة وجود ثلاثة طرازات وعرضت تصميمها الخارجي وخيارات الألوان وخيارات التخزين. وبينما لا تزال تفاصيل الأجهزة الكاملة طي الكتمان، ركزت التسريبات بشكل كبير على التغييرات في التصميم والهوية البصرية.

 تصميم وألوان سلسلة هواوي نوفا 15

 تصميم وألوان سلسلة هواوي نوفا 15
 

أدرجت هواوي هواتف Nova 15 وNova 15 Pro وNova 15 Ultra في متجرها الرسمي، مما يتيح رؤية واضحة لتصاميمها النهائية.

 يحافظ هاتف Nova 15 القياسي على تصميم مألوف يُشبه إلى حد كبير سابقه، حيث يتميز بشاشة ذات ثقب واحد للكاميرا الأمامية وتصميم أبسط للكاميرا الخلفية. هذا النهج يُبقي التصميم الأساسي متناسقًا بصريًا مع هواتف Nova السابقة.


يُمثل هاتفا Nova 15 Pro وNova 15 Ultra نقلة نوعية ملحوظة في التصميم. إذ يعتمد كلا الطرازين على مصفوفة كاميرا أفقية، وهي الأولى من نوعها في سلسلة Nova، مما يمنحهما مظهرًا أكثر تميزًا. ويتجاوز Nova 15 Ultra ذلك بتصميم حلقة كاميرا دائرية مزدوجة، مما يُعزز التناسق البصري وسهولة التمييز. كما تُشير الملصقات الرسمية إلى وجود إطار معدني في منتصف هاتف Ultra، مما يُوحي بملمس أكثر فخامة عند حمله مقارنةً بالأجيال السابقة.


تُقدّم هواوي أربعة خيارات ألوان لجميع الطرازات الثلاثة وذلك بالإضافة إلى مظهره الشبابي، 
سيتوفر هاتفا Nova 15 وNova 15 Pro بخيارين للذاكرة: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 512 جيجابايت. وتشير التقارير إلى أن هذين الجهازين سيعملان بمعالج Kirin 8020.

يُضيف هاتف Nova 15 Ultra نسخةً متطورةً بسعة 12 جيجابايت + 1 تيرابايت، إلى جانب نفس المواصفات الأساسية. ويُتوقع أن يُزوّد ​​بمعالج Kirin 9010S أو 9020A. جميع الهواتف الثلاثة مُدرجةٌ بالفعل في متجر هواوي الرسمي، وسيتم فتح باب الطلبات المُسبقة لها اليوم، قبل إطلاقها الرسمي في 22 ديسمبر.

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

الاتحاد الأوروبي: سلمنا أوكرانيا 2 مليون قذيفة مدفعية هذا العام

بدء البحث عن جثامين تحت الأنقاض ودعوات من غزة لإدخال معدات ثقيلة

أكنّ كل الاحترام له.. ترامب يشيد بأحمد الأحمد بطل شاطئ بوندي

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

