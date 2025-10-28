قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح إجازة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
اللوتري الأمريكي.. أرخص طريقة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التعاقد في وظيفة  حرفي سائق  للعمل ضمن مصلحة الخبراء التابعة للوزارة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الكفاءات الفنية ودعم منظومة العمل الميداني بالمصلحة. 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الفنية والإدارية ورفع كفاءة الأداء داخل قطاعاتها المختلفة.

وظيفة

مهام وظيفة قيادة المركبات

تتضمن مهام الوظيفة قيادة المركبات التابعة لمصلحة الخبراء وتنفيذ أعمال النقل والحركة المختلفة، إلى جانب المشاركة في صيانة المركبات والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وأصول الحرفة. 

وتشمل المهام أيضا التعامل مع الأدوات والمعدات الفنية الخاصة بالمركبات، وضمان تنفيذ التعليمات الصادرة بدقة وفي الوقت المحدد.

وضعت وزارة العدل عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وأدى الخدمة العسكرية بدرجة لا تقل عن  قدوة حسنة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 

كما يشترط اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات المقررة، والكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن يتم قبولهم مبدئيا.

ومن بين الشروط الأساسية أيضا امتلاك رخصة قيادة مهنية سارية، مع توقيع إقرار بالموافقة على أن يكون محل العمل بمحافظة القاهرة. 

كما حددت الوزارة سن المتقدم بألا يتجاوز 40 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط.

وفيما يتعلق بالمهارات المطلوبة، أوضحت الوزارة أهمية التمتع بالقدرة على إنجاز الأعمال الحرفية في الوقت المحدد وفق معايير الجودة، والقدرة على قيادة المركبات بأنواعها المختلفة والمشاركة في أعمال الصيانة والإصلاح، إلى جانب تنفيذ أي مهام أخرى ذات صلة بالوظيفة وفق توجيهات المسؤولين.

وطالبت الوزارة المتقدمين بإرفاق مجموعة من المستندات مع طلب التعاقد الموجه إلى المستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، موضحا به الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف المزود بتطبيق واتس آب، والوظيفة المطلوبة. 

وتشمل المستندات المطلوبة صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي وجهين سارية، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة إلى مصلحة الخبراء، وصورة من المؤهل الدراسي، وما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية، وصورة من رخصة القيادة المهنية السارية.

وأكدت وزارة العدل أن التقديم يتم فقط عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمصلحة الخبراء: (mailto:[email protected])، على أن ترسل الطلبات والمستندات بصيغة PDF خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2025. 

وشددت على أنه لن ينظر في أي طلبات غير مستوفاة للشروط أو التي ترسل بعد انتهاء الموعد المحدد.

تأتي هذه الوظيفة ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات، ودعم منظومة العمل الحكومي بالكفاءات القادرة على المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة العدل وظيفة بوابة الوظائف الحكومية فتح باب التعاقد وظيفة حرفي سائق للعمل وظيفة حرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

حملة تموينية بالغربية

الغربية .. ضبط صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم في حملة تموينية بطنطا

الحادث

مباحث الإسماعيلية تكشف تفاصيل العثور علي جثة شاب مُلقي بجوار صندوق قمامة بالإسماعيلية

محافظ كفر الشيخ

بتكلفة 8 ملايين .. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد