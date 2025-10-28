وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التعاقد في وظيفة حرفي سائق للعمل ضمن مصلحة الخبراء التابعة للوزارة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الكفاءات الفنية ودعم منظومة العمل الميداني بالمصلحة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الفنية والإدارية ورفع كفاءة الأداء داخل قطاعاتها المختلفة.

مهام وظيفة قيادة المركبات

تتضمن مهام الوظيفة قيادة المركبات التابعة لمصلحة الخبراء وتنفيذ أعمال النقل والحركة المختلفة، إلى جانب المشاركة في صيانة المركبات والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وأصول الحرفة.

وتشمل المهام أيضا التعامل مع الأدوات والمعدات الفنية الخاصة بالمركبات، وضمان تنفيذ التعليمات الصادرة بدقة وفي الوقت المحدد.

وضعت وزارة العدل عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وأدى الخدمة العسكرية بدرجة لا تقل عن قدوة حسنة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

كما يشترط اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات المقررة، والكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن يتم قبولهم مبدئيا.

ومن بين الشروط الأساسية أيضا امتلاك رخصة قيادة مهنية سارية، مع توقيع إقرار بالموافقة على أن يكون محل العمل بمحافظة القاهرة.

كما حددت الوزارة سن المتقدم بألا يتجاوز 40 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط.

وفيما يتعلق بالمهارات المطلوبة، أوضحت الوزارة أهمية التمتع بالقدرة على إنجاز الأعمال الحرفية في الوقت المحدد وفق معايير الجودة، والقدرة على قيادة المركبات بأنواعها المختلفة والمشاركة في أعمال الصيانة والإصلاح، إلى جانب تنفيذ أي مهام أخرى ذات صلة بالوظيفة وفق توجيهات المسؤولين.

وطالبت الوزارة المتقدمين بإرفاق مجموعة من المستندات مع طلب التعاقد الموجه إلى المستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، موضحا به الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف المزود بتطبيق واتس آب، والوظيفة المطلوبة.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي وجهين سارية، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة إلى مصلحة الخبراء، وصورة من المؤهل الدراسي، وما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية، وصورة من رخصة القيادة المهنية السارية.

وأكدت وزارة العدل أن التقديم يتم فقط عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمصلحة الخبراء: (mailto:[email protected])، على أن ترسل الطلبات والمستندات بصيغة PDF خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2025.

وشددت على أنه لن ينظر في أي طلبات غير مستوفاة للشروط أو التي ترسل بعد انتهاء الموعد المحدد.

تأتي هذه الوظيفة ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات، ودعم منظومة العمل الحكومي بالكفاءات القادرة على المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.