العمل تواصل اختبارات المتقدمين لوظائف النجارة بدولة الإمارات

تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات المهنية للمتقدمين على وظائف النجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور.

تأتي هذه الفرص ضمن ما أعلنته الوزارة مؤخرًا خلال ملتقى توظيف نُظم بالمركز، حيث يجري اختبار الشباب المتقدمين من قبل لجان فنية متخصصة لتقييم مهاراتهم المهنية، تمهيدًا لاختيار الأكفأ للسفر للعمل في كبرى الشركات الإماراتية.

وأوضح البيان أن فرص العمل تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي، ضمن جهود المكتب المستمرة للتنسيق مع الشركات الإماراتية الكبرى لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية في مختلف المهن الحرفية.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية، مشيرةً إلى أن الشركة تتحمل تكاليف الاستقدام وتذاكر السفر بالكامل، فضلًا عن توفير السكن والمواصلات، والالتزام الكامل ببنود التعاقد طبقًا لقانون العمل الإماراتي.

وأضافت أن شروط التقديم تضمنت أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مهنة النجارة، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري داخل البلاد وخارجها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.