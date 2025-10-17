قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
وزير الري: نهر النيل قدس الأقداس للمصريين .. ولا يجوز الردم أو البناء بمجراه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا

فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة برواتب مجزية تصل إلى ما يعادل 28 ألف جنيه شهريًا، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية وتعزيز فرص التشغيل بالخارج، خصوصًا للعمالة الماهرة التي تحظى بسمعة طيبة في سوق العمل الخليجي.
 

وظائف مطلوبة في مختلف التخصصات الفنية

أوضحت وزارة العمل أن فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الفنية المطلوبة في قطاع المقاولات والديكور والتشطيبات، وهي:

  • نجار مسلح
  • حداد مسلح
  • نجار خشب أثاث (موبيليا)
  • صباغ خشب أثاث
  • فني جبس بورد
  • فني سيراميك
  • فني محارة
  • سباك

وتتراوح الرواتب الشهرية للوظائف المعلنة بين 1800 و2200 درهم (ما يعادل تقريبًا 28 ألف جنيه مصري)، بينما تتراوح رواتب وظيفة السباك بين 1600 و2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية حسب الإنتاجية والأداء الفعلي في موقع العمل.

مزايا وشروط التعاقد

أكدت الوزارة أن الشركة الإماراتية التي وفرت فرص العمل تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر للعمالة المصرية المختارة، إلى جانب توفير السكن والمواصلات مجانًا، والالتزام الكامل ببنود التعاقد طبقًا لقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.


كما شددت على أن هذه الفرص تأتي ضمن اتفاقيات التعاون العمالي بين الجانبين المصري والإماراتي، والتي تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة المصرية في بيئة عمل آمنة وبحقوق وضمانات قانونية واضحة.

الشروط المطلوبة للتقديم

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات، وتشمل:

  • أن يكون سن المتقدم ما بين 25 و40 عامًا.
  • أن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال التخصص المطلوب.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك وملتزمًا بأخلاقيات العمل.
  • أن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات الفنية المقررة بنجاح.

تفاصيل ملتقى التوظيف والمقابلات الشخصية

من جانلها أعلنت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن المقابلات الشخصية والاختبارات الفنية الخاصة بالوظائف ستُعقد خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يومي الأحد والاثنين 19 و20 أكتوبر 2025، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.
وأكدت أن اللجان المختصة ستتولى إجراء اختبارات فنية دقيقة للتأكد من كفاءة المتقدمين ومدى إتقانهم للمهنة قبل اختيارهم النهائي للسفر.

استمرار التقديم حتى الخميس

أوضحت وزارة العمل أن باب التقديم على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات ما زال مفتوحًا حتى يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف.

كما حذرت الوزارة من التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية، مشيرة إلى أن جميع إجراءات التقديم والاختيار مجانية وتتم حصريًا من خلال وزارة العمل.

دور مكتب التمثيل العمالي بالإمارات

أشارت الوزارة إلى أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، يتولى الإشراف المباشر على إجراءات التعاقد مع الشركة الإماراتية، لضمان التزامها الكامل بحقوق العمالة المصرية ومطابقة شروط التعاقد للقوانين الإماراتية.


ويُعد المكتب حلقة وصل مهمة بين العامل المصري وجهات العمل الإماراتية، كما يتابع حالات العمال بعد السفر ويقدم الدعم اللازم في حالة وجود أي شكاوى أو نزاعات عمالية.

 

خطوات التقديم الإلكتروني على الوظائف

وللتقديم في فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات، يجب على الراغبين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم عبر موقع وزارة العمل.

تسجيل البيانات الشخصية بشكل دقيق واستيفاء نموذج الطلب.

رفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة الخبرة، والمؤهل الدراسي إن وُجد.

متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو من خلال التواصل مع إدارة التشغيل الخارجي بالوزارة لمعرفة موعد المقابلة.

 

وزارة العمل الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة وظائف مطلوبة فرص عمل جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ارشيفية

توك شو| النائب محمد أبو العينين يوجه رسائل هامة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة

ليلى علوي

ليلى علوي : أهم ما في السينما ملامسة وجدان المشاهد

الدكتور أحمد السبكي

أحمد السبكي: نستهدف توطين العلاج داخل المحافظات لتقليل مشقة السفر عن المرضى

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد