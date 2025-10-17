فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة برواتب مجزية تصل إلى ما يعادل 28 ألف جنيه شهريًا، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية وتعزيز فرص التشغيل بالخارج، خصوصًا للعمالة الماهرة التي تحظى بسمعة طيبة في سوق العمل الخليجي.



وظائف مطلوبة في مختلف التخصصات الفنية

أوضحت وزارة العمل أن فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الفنية المطلوبة في قطاع المقاولات والديكور والتشطيبات، وهي:

نجار مسلح

حداد مسلح

نجار خشب أثاث (موبيليا)

صباغ خشب أثاث

فني جبس بورد

فني سيراميك

فني محارة

سباك

وتتراوح الرواتب الشهرية للوظائف المعلنة بين 1800 و2200 درهم (ما يعادل تقريبًا 28 ألف جنيه مصري)، بينما تتراوح رواتب وظيفة السباك بين 1600 و2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية حسب الإنتاجية والأداء الفعلي في موقع العمل.

مزايا وشروط التعاقد

أكدت الوزارة أن الشركة الإماراتية التي وفرت فرص العمل تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر للعمالة المصرية المختارة، إلى جانب توفير السكن والمواصلات مجانًا، والالتزام الكامل ببنود التعاقد طبقًا لقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.



كما شددت على أن هذه الفرص تأتي ضمن اتفاقيات التعاون العمالي بين الجانبين المصري والإماراتي، والتي تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة المصرية في بيئة عمل آمنة وبحقوق وضمانات قانونية واضحة.

الشروط المطلوبة للتقديم

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات، وتشمل:

أن يكون سن المتقدم ما بين 25 و40 عامًا.

أن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال التخصص المطلوب.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وملتزمًا بأخلاقيات العمل.

أن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات الفنية المقررة بنجاح.

تفاصيل ملتقى التوظيف والمقابلات الشخصية

من جانلها أعلنت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن المقابلات الشخصية والاختبارات الفنية الخاصة بالوظائف ستُعقد خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يومي الأحد والاثنين 19 و20 أكتوبر 2025، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.

وأكدت أن اللجان المختصة ستتولى إجراء اختبارات فنية دقيقة للتأكد من كفاءة المتقدمين ومدى إتقانهم للمهنة قبل اختيارهم النهائي للسفر.

استمرار التقديم حتى الخميس

أوضحت وزارة العمل أن باب التقديم على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات ما زال مفتوحًا حتى يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف.

كما حذرت الوزارة من التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية، مشيرة إلى أن جميع إجراءات التقديم والاختيار مجانية وتتم حصريًا من خلال وزارة العمل.

دور مكتب التمثيل العمالي بالإمارات

أشارت الوزارة إلى أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، يتولى الإشراف المباشر على إجراءات التعاقد مع الشركة الإماراتية، لضمان التزامها الكامل بحقوق العمالة المصرية ومطابقة شروط التعاقد للقوانين الإماراتية.



ويُعد المكتب حلقة وصل مهمة بين العامل المصري وجهات العمل الإماراتية، كما يتابع حالات العمال بعد السفر ويقدم الدعم اللازم في حالة وجود أي شكاوى أو نزاعات عمالية.

خطوات التقديم الإلكتروني على الوظائف

وللتقديم في فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات، يجب على الراغبين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم عبر موقع وزارة العمل.

تسجيل البيانات الشخصية بشكل دقيق واستيفاء نموذج الطلب.

رفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة الخبرة، والمؤهل الدراسي إن وُجد.

متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو من خلال التواصل مع إدارة التشغيل الخارجي بالوزارة لمعرفة موعد المقابلة.