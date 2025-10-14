وزير العمل: اتفاق السلام أكد ثقة العالم في جهود الرئيس السيسي ومكانة مصر

أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات اليوم الثلاثاء، على أن إتفاق السلام الذي احتضنته شرم الشيخ “مدينة السلام”، أمس الاثنين، بحضور قادة العالم، بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، يؤكد على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم الوزير جبران بالتهنئة القلبية إلى الرئيس السيسي، وشعب مصر العظيم، على هذا الإنجاز التاريخي، الذي نجح في انهاء كافة مخططات التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية ،وعمل على سرعة ادخال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة ، مُشيدًا بإعلان الرئيس عن الإستعدادات الجارية لعقد قمة خاصة بإعمار "القطاع" مرة أخرى ، حتى تعود إليه الحياة ، والتنمية من جديد ،بعد عامين متواصلين من الحرب والتدمير .. وقال الوزير جبران أن إتجاه أنظار العالم أجمع ،إلى مصر ،يؤكد أيضًا على مكانتها التاريخية والدبلوماسية ،وثقلها السياسي ،وحرصها على ترسيخ مبادئ السلام والعدل والحرية ، وثقة العالم في حكمة قائدها الذي نجح في الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي ، بقوة مصر وتماسك شعبها ذات النسيج الواحد..