مديرية العمل بالأقصر تبحث 18 طلب باليوم المفتوح وتوفر 3 وظيفة لذوى الهمم

كشف محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر أنه تم توزيع عدد من شهادات التخرج ببرنامج صيانة الحاسب الآلى الذى عقد فى مركز التدريب المهنى بالطود والذى عقد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تعليمات وزير العمل ، قاد مدير مديرية العمل بمشاركة مديرى التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية للتفتيش والتوجيه للمنشآت بتنفيذ قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنه ٢٠٢٥ ، وذلك بهدف مراجعة عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور،وتوافر إشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العمال وتوفير بيئة عمل أمنة ومستقرة والحفاظ على سلامة العاملين وأدوات الإنتاج.

كما تواصل مديرية العمل بالأقصر عقد اليوم المفتوح أسبوعياً بحضور مفتشى التفتيش العمالى ومديرى الرعاية والمنطقة و مدير إدارة التشغيل، حيث تم بحث عدد ١٨ طلب للمواطنين منهم ٨ باحثيين عن عمل وتم توفير فرص عمل لهم و٣ من ذوي الهمم وجارى التنسيق لتسليمهم عملهم و٧ حالات تم إلحاقاهم ببرامج التدريب المهني التابع للمديرية.

ياتى ذلك فى إطار دعم جهود الدولة للنهوض بقطاع التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل وتنفيذا لتعليمات محمد جبران وزير العمل ، و تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة الأهتمام بالتدريب المهنى لتأهيل الكوادر الشابه فى عدد من المهن الفنية والحرفية المطلوبة بسوق العمل .