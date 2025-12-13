الإعدام الأربعاء والبوفيه جاهز.. طلب صادم لسجين أمريكي قبل موته

طلب رجل أمريكي بدين محكوم عليه بالإعدام في جورجيا بوفيهًا فاخرًا يضم لحومًا غنية بالسعرات الحرارية وأطعمة أخرى شهية كوجبته الأخيرة.

الإعدام بالحقنة المميتة

من المقرر إعدام ستايسي همفريز، البالغ من العمر 52 عامًا، بالحقنة المميتة يوم الأربعاء بتهمة القتل المزدوج، لكنه يخطط للاستمتاع بوجبة دسمة قبل ذلك.

السجون في جورجيا

ذكرت إدارة السجون في جورجيا في بيان صحفي أن همفريز طلب بوفيهًا يضم لحم بقري مشوي، ولحم خنزير، وبرجر بالجبن ، وسلطة كول سلو، وخبز ذرة، وأجنحة دجاج بافلو، وبيتزا باللحم، وآيس كريم فانيليا، ومشروبين غازيين بنكهة الليمون.

يبلغ طول همفريز حوالي 190 سم ووزنه 138 كيلوغرامًا، ما يجعله مصنفًا ضمن فئة السمنة المفرطة وفقًا لمؤشر كتلة الجسم الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

جريمة قتل منذ 2003

من المقرر إعدام همفريز في سجن جورجيا ، لإدانته بقتل سيندي ويليامز (33 عامًا) ولوري براون (21 عامًا) عام 2003.

في نوفمبر 2003، دخل مكتبًا عقاريًا كانت تعمل فيه السيدتان، وحاصرهما تحت تهديد سلاح مسروق، وأجبرهما على خلع ملابسهما وتسليم أرقام التعريف الشخصية لبطاقاتهما المصرفية، قبل أن يطلق النار عليهما ويرديهما قتيلتين.

كما قام بربط ملابس ويليامز الداخلية بإحكام شديد حول رقبتها، حتى أن رقبتها "حملت علامة واضحة للخنق، وكان لسانها بارزًا من فمها الذي تحول لونه إلى البنفسجي"، وفقًا لمكتب المدعي العام في جورجيا.

وأفاد مكتب المدعي العام أيضًا أن براون "أصيبت بنزيف في حلقها، ما يتوافق مع تعرضها للخنق أو الضرب في حلقها".

بعد قتل السيدتين، سحب همفريز 3000 دولار من حساباتهما المصرفية.

أُلقي القبض على الرجل في نهاية المطاف بعد مطاردة بسرعة عالية عبر ولاية ويسكونسن.

أخبر همفريز الشرطة في البداية أنه لا يتذكر قتل السيدتين، لكنه اعترف بمعرفته بالجريمة عندما سُئل عن سبب فراره.

قال للشرطة: "أعلم أنني فعلت ذلك. أعرف ذلك تمامًا كما أعرف اسمي".

كما أخبر الضباط أنه حصل مؤخرًا على قروض سريعة بفائدة مرتفعة، وأنه "تورط في ديون طائلة بسبب تلك الشاحنة اللعينة".

سعى محامو همفريز إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام، لكن قاضيًا فيدراليًا رفض هذا الطلب في وقت سابق من هذا الأسبوع ورفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا بالاستئناف في أكتوبر.

سيكون إعدامه أول إعدام يُنفذ في ولاية جورجيا هذا العام.

تم إعدام 76 رجلاً وامرأة واحدة في جورجيا منذ أن أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام قبل نحو 50 عامًا ولا يزال 32 رجلاً وامرأة واحدة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الولاية.