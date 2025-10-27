وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم

أعلن البنك الزراعي المصري عن فتح باب التقديم لشغل وظائف مصرفي وأخصائي داخل المركز الرئيسي للبنك وفروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك للمتقدمين من الجنسين من حديثي التخرج، ضمن خطة البنك لتدعيم الكوادر الشابة وتأهيلها للانخراط في العمل المصرفي.

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الزراعي المصري

أوضح البنك أن الوظائف متاحة لحاملي مؤهلات البكالوريوس في كليات التجارة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، سواء في القسم العربي أو الإنجليزي.



كما شمل الإعلان أيضًا خريجي كليات الهندسة في تخصصات (الاتصالات، علوم الحاسب، الشبكات، نظم المعلومات، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، ميكاترونيكس)، وذلك بالنسبة للوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والأنظمة الأمنية.

الشروط الأساسية للتقديم في وظائف البنك الزراعي

حدد البنك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.

2- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية.

3- أن يكون التقدير العام التراكمي لا يقل عن جيد، مع أولوية القبول لأصحاب التقديرات الأعلى.

4- أن يكون المتقدم من خريجي دفعات 2021 حتى 2025.

5- ألا يزيد السن عن 28 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون عنوان المتقدم مطابقًا لمركز المحافظة المطلوب العمل بها وفقًا لما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي.

7- أن تكون البطاقة القومية سارية وصادرة قبل تاريخ نشر الإعلان.

متطلبات الخدمة العسكرية والمدنية

أوضح البنك أنه بالنسبة للذكور يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو حصل على إعفاء نهائي أو استثناء نهائي منها.

أما بالنسبة للإناث، فيجب أداء الخدمة العامة أو الحصول على إعفاء أو استثناء منها.

المستندات المطلوبة أثناء التسجيل

تتضمن المستندات المطلوبة عند التقديم ما يلي:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (الوجه الأمامي والخلفي) سارية.

2- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي للذكور.

3- صورة من شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء النهائي للإناث.

4- صورة من المؤهل الدراسي.

تفاصيل المحافظات المطلوبة

أكد البنك أن جميع محافظات الجمهورية ومراكزها مشمولة في فرص التعيين، ما يتيح الفرصة أمام الشباب في مختلف أنحاء مصر للالتحاق بالوظائف الجديدة.

ضوابط عامة للقبول

أشار البنك الزراعي المصري إلى أنه سيتم استبعاد أي متقدم يقدم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة في أي مرحلة من مراحل التقديم أو حتى بعد استلام العمل.

كما شدد على ضرورة الإفصاح عن أي درجة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة لأي من العاملين بالبنك أو الشركات التابعة له، مؤكدًا أن إخفاء تلك المعلومات يؤدي إلى إلغاء الطلب في أي مرحلة من مراحل التعيين.

آلية الاختيار في البنك الزراعي المصري

أوضح البنك أن عملية الاختيار ستتم وفقًا لأعلى الدرجات والمؤهلات التي تتناسب مع احتياجات البنك في المراكز والفروع المحددة بالإعلان، على أن تكون آلية التقييم والاختبارات قائمة على معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

خطوات التقديم على وظائف البنك الزراعي

أشار البنك إلى أن التقديم سيتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال ملء استمارة التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

وسيتم إخطار المقبولين مبدئيًا بمواعيد المقابلات والاختبارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

دعم الشباب وفرص العمل

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين، وتدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأنظمة المصرفية والمالية، دعمًا لخطة الدولة في تمكين الشباب وزيادة مشاركة الكفاءات الجديدة في القطاعات الحيوية.

جهود البنك الزراعي في التنمية الريفية

يعد البنك الزراعي المصري من أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والتنمية الريفية، ويسعى من خلال تلك التعيينات الجديدة إلى توسيع شبكة فروعه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين والمستفيدين من برامج التمويل الريفي.

رابط التقديم في وظائف البنك الزراعي المصري

يمكن للراغبين في التقديم الدخول عبر الموقع الإلكتروني https://abe.ebi.gov.eg/ ، واتباع التعليمات الخاصة بملء الاستمارة ورفع المستندات المطلوبة.