قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات
المستشار حنفي جبالي ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بقطاع القاهرة
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة

البنك الزراعى
البنك الزراعى
أحمد عبد القوى

أكد الأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري، أن البنك يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات عملائه من الشركات العاملة في السوق المصري، وجذب عملاء جدد من كبار العملاء، والشركات الكبرى على اختلاف أنشطتها سواء كانت صناعية أو تجارية، أو زراعية وغيرها ، بما يُمكنها من إنجاز أعمالها مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، والتسهيلات الخاصة بالأنشطة التجارية، وتمويل العمليات التصديرية ، وتقديم كافة أنواع الضمانات، بما في ذلك خطابات الضمان لدعم جميع نشاطات الشركة.

وأشار إلى أن مجموعة ائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري ستعمل وفق رؤى الإدارة التنفيذية والخطة الاستراتيجية للبنك، من خلال التوسع في القروض المشتركة لدعم المشروعات الكبرى التي تغطي قطاعات اقتصادية حيوية، من خلال المشاركة في ترتيبات تمويلية تتسم بالجدارة الائتمانية، والجدوى الاقتصادية العالية، عبر تعزيز التعاون بين البنوك المصرية.

وكان البنك الزراعي المصري، قد أعلن عن انضمام ألبير نسان، ليتولى رئاسة مجموعة ائتمان الشركات بالبنك، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، واستقطاب عملاء جدد لزيادة حصته السوقية.

ويحظى ألبير نسان بخبرة مصرفية تتجاوز 25 عاماً، حيث عمل في المصرف المتحد، منذ تخرجه من كلية التجارة جامعة القاهرة، تدرج خلال عمله في العديد من الوظائف، والمناصب القيادية في قطاعات تمويل الشركات والتمويل الإسلامي، والقروض المشتركة، كان آخرها توليه لمنصب رئيس تمويل القروض المشتركة، وتمويل المشروعات بالمصرف المتحد قبل التحاقه للعمل بالبنك الزراعي المصري.

حقق مع المصرف المتحد العديد من النجاحات والإنجازات التي ساهمت في حصول البنك على العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية، كما شارك ضمن فريق العمل المسئول عن إعادة هيكلة البنك، وكان ضمن فريق العمل المسئول عن عملية طرح حصة من ملكية المصرف المتحد في البورصة.

حصل نسان على العديد من الشهادات، كما تلقى مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة، أبرزها برنامج تأهيل قادة المستقبل وغيرها، ساهمت جميعها في تشكيل مساره المهني، كأحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في تمويل الشركات، والقروض المشتركة.

بنك زراعى بنوك بنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دعاء الفجر

دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟

جانب من الحادث بسوهاج

نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

الرئاسة العراقية

الرئاسة العراقية تطالب مجلس النواب بضرورة إقرار مجموعة من القوانين المهمة

الرئاسة العراقية

العراق.. الرئاسة تطالب مجلس النواب بضرورة إقرار مجموعة من القوانين المهمة

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على تراجع مؤشراتها

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد