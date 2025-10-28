من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن رغبة قطاع تنمية المهن الطبية في استقطاب نخبة من المدربين من داخل وخارج الجهات التابعة للوزارة للمشاركة في تنفيذ بعض البرامج التدريبية في مجالات التمريض المتخصصة وتشمل:

طوارئ وحالات حرجة - صحة مجتمع - إدارة - باطنة وجراحة - نفسية - مبتسرين وحديثي الولادة .

نساء وتوليد - جودة – مكافحة عدوى - سلامة وصحة مهنية - community - الخ .... )

الشروط العامة للتقديم :

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي (ماجستير) دكتوراه / دبلوم / زمالة) في مجال التخصص المطلوب.

أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في مجال التخصص لا تقل عن (5) سنوات.

أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريب الأكاديمي أو المهني في مجال التخصص المتعلق بالدراسات العليا لا تقل عن (3) سنوات.

الحصول على دورة تدريبية في مجال تدريب المدربين (TOT).

التمكن من استخدام أساليب التدريب الحديثة.

أن تكون نتائج التدريب السابقة للمتقدم وتقييماته "ممتاز".

اجتياز المقابلة الشخصية والتي تقيم: القدرة على التواصل الفعال ، الثقة بالنفس ، القدرة على التفكير الإبداعي ، والالتزام بالمواعيد ) .

طريقة التقديم:

على الراغبين في التقدم استيفاء النموذج الإلكتروني

bit.ly/Nursing Training

مع إرفاق المستندات الدالة على الخبرات في

موعد أقصاه 5 نوفمبر 2025

سيتم التواصل مع المقبولين عبر البريد الإلكتروني.