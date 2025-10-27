وظائف بنك مصر 2025.. قدم الآن

يبحث المواطنون عن الوظائف التي أعلنها بنك مصر بفتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة ضمن خطته المستمرة للتوسع ودعم فروعه بكوادر شبابية مؤهلة من خريجي الجامعات، وذلك في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية متميزة والمحافظة على مكانته كأحد أعرق وأكبر المؤسسات المالية في مصر.

وظائف بنك مصر 2025

وتشهد وظائف بنك مصر 2025 إقبالا كبيرا من خريجي الجامعات الباحثين عن فرص عمل مستقرة داخل القطاع المصرفي، لما يتميز به البنك من بيئة عمل احترافية وبرامج تدريب وتأهيل متقدمة.

وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي على موقع لينكد إن عن توافر وظائف شاغرة في فروع الجيزة لوظيفة موظف خدمة عملاء، مخصصة لسكان محافظة الجيزة، على ألا يشترط البنك وجود خبرة مسبقة، وهو ما يفتح الباب أمام حديثي التخرج للانضمام إلى فريق عمل البنك والمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.



وتتضمن مهام الوظيفة القيام بتنفيذ المعاملات الحسابية اليومية الخاصة بالبنك، وضمان توافقها مع أحدث السياسات والإجراءات المعتمدة من بنك مصر، إلى جانب التعامل مع مختلف العمليات المصرفية مثل قبول المدفوعات للحسابات المتنوعة، وصرف الشيكات، وفحص أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال بين الحسابات.



كما تشمل المهام التأكد من تطابق صندوق النقد مع أوراق التسوية اليومية والعمل على تصحيح أي أخطاء أو فروقات تظهر خلال عملية الجرد.

وفيما يتعلق بشروط التقديم، أوضح البنك أن الوظائف مخصصة لسكان منطقة جنوب الجيزة، وأكد أنه لا يشترط توافر الخبرة للتقديم، مع إمكانية قبول المتقدمين من أصحاب الخبرة حتى ثلاث سنوات كحد أقصى.



ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الأعوام من 2023 حتى 2025، وأن يكون حاصلا على تقدير عام لا يقل عن جيد.



كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج MS Office ، بالإضافة إلى امتلاك مهارات قوية في التواصل والعرض التقديمي.

وظائف بنك مصر

وشدد بنك مصر على ضرورة ألا يكون المتقدم قد خضع سابقا لأي اختبارات توظيف داخل البنك، وألا يكون له أقارب حتى الدرجة الثالثة داخل المؤسسة، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في عملية التوظيف.

كيفية التقديم لوظائف بنك مصر

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف بنك مصر الدخول إلى الحساب الرسمي للبنك على موقع لينكد إن ، واختيار خانة الوظائف المتاحة ثم الضغط على زر التقديم بعد مراجعة الشروط والمواصفات المطلوبة بعناية.



ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص البنك على استقطاب الكفاءات الشابة وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الجهاز المصرفي المصري.