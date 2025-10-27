قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
وظائف بنك مصر 2025.. قدم الآن

يبحث المواطنون عن الوظائف التي أعلنها بنك مصر بفتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة ضمن خطته المستمرة للتوسع ودعم فروعه بكوادر شبابية مؤهلة من خريجي الجامعات، وذلك في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية متميزة والمحافظة على مكانته كأحد أعرق وأكبر المؤسسات المالية في مصر. 

وظائف بنك مصر 2025

وتشهد وظائف بنك مصر 2025 إقبالا كبيرا من خريجي الجامعات الباحثين عن فرص عمل مستقرة داخل القطاع المصرفي، لما يتميز به البنك من بيئة عمل احترافية وبرامج تدريب وتأهيل متقدمة.

وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي على موقع  لينكد إن  عن توافر وظائف شاغرة في فروع الجيزة لوظيفة موظف خدمة عملاء، مخصصة لسكان محافظة الجيزة، على ألا يشترط البنك وجود خبرة مسبقة، وهو ما يفتح الباب أمام حديثي التخرج للانضمام إلى فريق عمل البنك والمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
 

وتتضمن مهام الوظيفة القيام بتنفيذ المعاملات الحسابية اليومية الخاصة بالبنك، وضمان توافقها مع أحدث السياسات والإجراءات المعتمدة من بنك مصر، إلى جانب التعامل مع مختلف العمليات المصرفية مثل قبول المدفوعات للحسابات المتنوعة، وصرف الشيكات، وفحص أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال بين الحسابات. 


كما تشمل المهام التأكد من تطابق صندوق النقد مع أوراق التسوية اليومية والعمل على تصحيح أي أخطاء أو فروقات تظهر خلال عملية الجرد.

وفيما يتعلق بشروط التقديم، أوضح البنك أن الوظائف مخصصة لسكان منطقة جنوب الجيزة، وأكد أنه لا يشترط توافر الخبرة للتقديم، مع إمكانية قبول المتقدمين من أصحاب الخبرة حتى ثلاث سنوات كحد أقصى.

 
ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الأعوام من 2023 حتى 2025، وأن يكون حاصلا على تقدير عام لا يقل عن جيد. 


كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج  MS Office ، بالإضافة إلى امتلاك مهارات قوية في التواصل والعرض التقديمي.

وظائف بنك مصر 

وشدد بنك مصر على ضرورة ألا يكون المتقدم قد خضع سابقا لأي اختبارات توظيف داخل البنك، وألا يكون له أقارب حتى الدرجة الثالثة داخل المؤسسة، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في عملية التوظيف.

كيفية التقديم لوظائف بنك مصر

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف بنك مصر الدخول إلى الحساب الرسمي للبنك على موقع  لينكد إن ، واختيار خانة الوظائف المتاحة ثم الضغط على زر التقديم بعد مراجعة الشروط والمواصفات المطلوبة بعناية. 


ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص البنك على استقطاب الكفاءات الشابة وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الجهاز المصرفي المصري.

الوظائف بنك مصر وظائف بنك وظائف بنك مصر وظائف بنك مصر 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

جريمة اطفال اللبيني

جريمة أطفال اللبيني.. صاحب محل ينهي حياة عشيقته وأولادها ويتخلص من جثثهم

مدينتى

مدينتي للجولف تحتضن النسخة الـ104 من بطولة مصر المفتوحة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

