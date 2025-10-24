قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
خدمات

للقيادات .. المطابع الأميرية تعلن عن وظائف جديدة في الشؤون الإدارية والتعاقدات والمخازن

خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية من الدرجة العالية، وذلك حتى يوم 18 نوفمبر 2025.

الوظائف المطلوبة

أولا: مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن

تتبع هذه الوظيفة الإدارة المركزية للشؤون التجارية، وتشمل مسؤولياتها:

ـ إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتعاقدات والتخزين.

ـ الإشراف على حركة المخزون لضمان توافر المشتريات دون تكدس أو تلف.

ـ دراسة مصادر الخامات والمعدات اللازمة للإنتاج.

ـ الحفاظ على جودة وسلامة المواد الخام واستثمارات الهيئة.

المهارات المطلوبة

ـ إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

ـ الإلمام الكافي بلغة أجنبية واحدة على الأقل.

ـ معرفة بالقوانين واللوائح المنظمة لنظام العمل.

شروط التقديم

ـ قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة (الأول أ) داخل الجهاز الإداري.

ـ خبرة لا تقل عن 17 عامًا في مجال مشابه من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ـ الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة الوظيفة.

ثانيا: مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية

تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية، وتشمل مهامها:

ـ تحديث استراتيجية الشؤون الإدارية لمواكبة التطورات.

ـ متابعة المقر والخدمات الإدارية والتشجير وتنسيق الحدائق.

ـ الإشراف على المظهر العام لمباني الهيئة داخليًا وخارجيًا.

ـ إعداد التقارير والمقترحات لتطوير الخدمات الإدارية.

المهارات المطلوبة

ـ القدرة على إدارة الموارد البشرية ووضع الخطط التشغيلية.

ـ إجادة استخدام الحاسب الآلي ولغة أجنبية.

ـ معرفة بالقوانين والإجراءات التنظيمية.

شروط التقديم

ـ قضاء مدة بينية لا تقل عن عام بوظيفة من المستوى الأدنى (الأول أ) داخل الجهاز الإداري.

ـ خبرة 17 عامًا على الأقل من خارج الجهاز الإداري.

ـ اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة للتقديم

ـ صورة معتمدة من المؤهل الدراسي أو المؤهلات الأعلى (بعد الاطلاع على الأصل).

ـ بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به الخبرات والدورات والإنجازات.

ـ شهادة خبرة عملية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

ـ بيان بأبرز إنجازات المتقدم ومقترح تطوير للوظيفة، نسخة ورقية وأخرى على «CD».

ـ تقديم الأصل و6 نسخ من جميع المستندات، مرفق بها 7 صور شخصية حديثة (4×6) و7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

مواعيد وطريقة التقديم

تُقدم الطلبات يدويًا إلى الإدارة العامة للموارد البشرية ـ الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية ـ بمقر الهيئة 22 شارع النيل، إمبابة، الجيزة.

ويُشترط الالتزام بمواعيد التقديم من 19 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2025، ولن يُلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

للقيادات فقط المطابع الأميرية وظائف جديدة الشؤون الإدارية التعاقدات والمخازن

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

