للقيادات .. المطابع الأميرية تعلن عن وظائف جديدة في الشؤون الإدارية والتعاقدات والمخازن

أعلنت الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية من الدرجة العالية، وذلك حتى يوم 18 نوفمبر 2025.

الوظائف المطلوبة

أولا: مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن

تتبع هذه الوظيفة الإدارة المركزية للشؤون التجارية، وتشمل مسؤولياتها:

ـ إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتعاقدات والتخزين.

ـ الإشراف على حركة المخزون لضمان توافر المشتريات دون تكدس أو تلف.

ـ دراسة مصادر الخامات والمعدات اللازمة للإنتاج.

ـ الحفاظ على جودة وسلامة المواد الخام واستثمارات الهيئة.

المهارات المطلوبة

ـ إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

ـ الإلمام الكافي بلغة أجنبية واحدة على الأقل.

ـ معرفة بالقوانين واللوائح المنظمة لنظام العمل.

شروط التقديم

ـ قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة (الأول أ) داخل الجهاز الإداري.

ـ خبرة لا تقل عن 17 عامًا في مجال مشابه من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ـ الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة الوظيفة.

ثانيا: مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية

تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية، وتشمل مهامها:

ـ تحديث استراتيجية الشؤون الإدارية لمواكبة التطورات.

ـ متابعة المقر والخدمات الإدارية والتشجير وتنسيق الحدائق.

ـ الإشراف على المظهر العام لمباني الهيئة داخليًا وخارجيًا.

ـ إعداد التقارير والمقترحات لتطوير الخدمات الإدارية.

المهارات المطلوبة

ـ القدرة على إدارة الموارد البشرية ووضع الخطط التشغيلية.

ـ إجادة استخدام الحاسب الآلي ولغة أجنبية.

ـ معرفة بالقوانين والإجراءات التنظيمية.

شروط التقديم

ـ قضاء مدة بينية لا تقل عن عام بوظيفة من المستوى الأدنى (الأول أ) داخل الجهاز الإداري.

ـ خبرة 17 عامًا على الأقل من خارج الجهاز الإداري.

ـ اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة للتقديم

ـ صورة معتمدة من المؤهل الدراسي أو المؤهلات الأعلى (بعد الاطلاع على الأصل).

ـ بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به الخبرات والدورات والإنجازات.

ـ شهادة خبرة عملية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

ـ بيان بأبرز إنجازات المتقدم ومقترح تطوير للوظيفة، نسخة ورقية وأخرى على «CD».

ـ تقديم الأصل و6 نسخ من جميع المستندات، مرفق بها 7 صور شخصية حديثة (4×6) و7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

مواعيد وطريقة التقديم

تُقدم الطلبات يدويًا إلى الإدارة العامة للموارد البشرية ـ الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية ـ بمقر الهيئة 22 شارع النيل، إمبابة، الجيزة.

ويُشترط الالتزام بمواعيد التقديم من 19 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2025، ولن يُلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو بعد الموعد المحدد.