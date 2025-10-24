طريقة عمل ترخيص مزرعة سمكية .. الأوراق المطلوبة والرسوم المقررة

يبحث العديد من المواطنين، خاصة شباب الخريجين، عن فرص عمل مناسبة لهم، ومنهم من يرغب في معرفة خطوات استخراج رخصة مزرعة سمكية في مصر 2025، وأبرز الشروط المطلوبة وكيفية التقديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستزراع السمكي كقطاع حيوي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لا سيما في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المزارع السمكية والدخل القومي

تستهدف الدولة زيادة تراخيص تشغيل المزارع السمكية، خاصة أن الثروة السمكية في مصر تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك تعتبر مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه.

ويساعد تأسيس المزارع السمكية، على تحقيق عائدات كبيرة، وقدرة على توفير المزيد من فرص العمل بصورة أكبر من غيرها، كما أنها قد لا تحتاج إلى مساحات مكانية كبيرة مقارنة بغيرها من المشروعات الزراعية.

ويصل حجم الإنتاج السمكي محليًا إلى أكثر من مليوني طن ما يعني أكثر من 90 % من الاحتياجات، وتخطط مصر إلى الوصول إلى 3 ملايين طن خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى أفريقيًا والسادس عالميًا في مجال الاستزراع السمكي.

شروط وإجراءات الحصول على ترخيص إنشاء مزارع سمكية

حددت وزارة الزراعة، الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لإقامة مزارع سمكية وفقًا لما ينص عليه القانون، وجاءت كالتالي:

ـ صورة من البطاقة الشخصية والأصل للتحقق منها.

ـ صورة من تحقيق الشخصية للإطلاع على الرخصة المنتهية عند التجديد والأصل للترخيص الجديد.

ـ 4 نسخ من خرائط مقياس 1:2500 موضحًا عليها مساحة وموقع المنطقة المراد إقامة المزرعة السمكية بها.

ـ رسم كروكي يوضح عليه الأماكن المخصصة للرى والصرف.

ـ رسم تخطيطي يوضح الأعمال والمنشآت الصناعية التي سيتم إقامتها على أرض المرزعة من أصل وصورة.

ـ يتعين بعد الحصول على الموافقة تقديم رسم توضيحي تفصيلي للمشروع خلال شهرين لا أكثر عن ذلك.

ـ يجب الاحتفاظ بالإيصال الدال على سداد الرسوم كاملة.

رسوم ترخيص مزرعة سمكية

تصل رسوم ترخيص المزارع السمكية في مصر إلى 2000 جنيه مصري للفدان الواحد أو جزء منه سنويًا، وتم تخفيضها حيث كانت 3000 جنيه مصري سابقًا.

ويتم تحديد الرسوم بدقة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، ويُشترط سدادها نقدًا أو إلكترونيًا، لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد الرسوم المقررة.

ويحذر نص المواد القانونية على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية بدون تأجيره من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والحصول على ترخيص مصرح من الجهات المعنية، وسداد رسوم التقدم من خلال جهاز حماية وتنمية البحيرات.

تكاليف إنشاء مزرعة متوسطة على مساحة فدان ونصف

يقدر خبراء الاستزراع السمكي إجمالي التكاليف الثابتة وتكاليف التشغيل للمرزعة متوسطة الحجم خلال السنوات الخمس الأولى من المشروع، بنحو مليون إلى مليون ونصف المليون جنيها لمزرعة على مساحة 1.5 فدان، شاملة تكلفة تركيب الأحواض الثابتة، وذلك كمتوسط لتكاليف الإنشاءات التي تختلف من مكان لمكان.

ـ تكلفة الإنتاج حوالي 53,000 جنيه لطن الأسماك.

ـ تكلفة البيع تقدر بنحو 65,000 جنيه للطن بأسعار اليوم، أي الإيرادات لكل طن أسماك تنتجه المزرعة.

ـ صافي الربح لكل طن سمك يبلغ حوالي 12 ألف جنيه.