موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة، وجمهور الفارس الابيض بصفة خاصة، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد ديكيداها الصومالي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعد الفوز بسداسية نظيفة فى لقاء الذهاب، الذي أقيم يوم السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي.

فيريرا يعاود تقييم اللاعبين في لقاء ديكيداها الصومالي

يخوض الزمالك لقاء اليوم، أمام ديكيداها دون أي ضغوط تنافسية بعدما حقق فوزًا كاسحًا يوم السبت الماضي بسداسية على استاد القاهرة الدولي، ليضع قدمًا في التأهل بعد العرض المميز الذي قدمه أمام نظيره الصومالي.

ويجرى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تغييرات على تشكيل الفريق فى مباراة ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث من المقرر أن يمنح فيريرا الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الذهاب، فضلا عن المجموعة التي شاركت فى جزء بسيط من اللقاء الماضي، على أن تكون المواجهة بمثابة المتنفس للمدرب للوقوف على مستوى جميع اللاعبين داخل الفريق.

الدباغ يقود الهجوم وشحاتة في الصورة

يستعيد الجهاز الفني خدمات الفلسطيني عدي الدباغ بعد تعافيه من الإصابة، ونبيل عماد "دونجا" بعد جاهزيته الفنية والبدنية، ومحمد شحاتة الغائب منذ فترة طويلة بسبب إصابة العضلة الضامة، التى كان يعاني منها لتكون مواجهة ديكيداها بداية عودته لصفوف الفريق الأبيض من جديد.

وأنهى ثنائي الزمالك محمد شحاتة وعدي الدباغ البرنامج التأهيلى المحدد لهم من قبل الجهاز الطبي، بعد التعافي من الإصابة التي منعتهما من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية، لتصبح مشاركتهما فى اللقاء بيد فيريرا المدير الفني.

ويعود إلى قائمة الزمالك اليوم، الثنائي عبدالله السعيد ومحمود بنتايج بعد تعافيهما من الإصابة، ويهدف الفارس الأبيض إلى تقديم عرضًا جيدًا لإمتاع وإسعاد جماهيرهيم المحبة والعاشقة للقلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك وديكاداها مساء اليوم الجمعة، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 7 مساءً بتوقيت أبوظبي، على استاد السلام الدولي.

وكشفت شبكة قنوات أون سبورت المصرية، عن نقلها مباراة الزمالك وديكاداها في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، حيث أعلنت الشبكة عن تخصيصها قناة أون سبورت الثانية لنقل مباراة الزمالك الأولى في المسابقة القارية.

واسندت الشبكة مهمة التعليق على مباراة الزمالك وديكاداها إلى المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

ـ حراسة المرمى: محمد عواد

ـ خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - محمد إسماعيل - أحمد فتوح

ـ خط الوسط: أحمد ربيع - عبدالله السعيد - ناصر ماهر

ـ خط الهجوم: أحمد حمدي - عمرو ناصر - ألفينا بيزيرا