قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
بيطرى أسوان: لا صحة لوجود حيوانات مفترسة..ولجنة مختصة تتحقق ميدانياً
أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح: لا يمكن أن نقف ضده
«الإيمان والأسرار».. قداسة البابا يوضح شروط الوحدة الحقيقية ويؤكد: الطريق ليس سهلا دون حوار لاهوتي
بسبب خطأ في المناورات.. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والجيش بألمانيا
في مؤتمر الكنائس العالمي.. قداسة البابا: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
خالد يوسف

تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة، وجمهور الفارس الابيض بصفة خاصة، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد ديكيداها الصومالي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعد الفوز بسداسية نظيفة فى لقاء الذهاب، الذي أقيم يوم السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي.

فيريرا يعاود تقييم اللاعبين في لقاء ديكيداها الصومالي

يخوض الزمالك لقاء اليوم، أمام ديكيداها دون أي ضغوط تنافسية بعدما حقق فوزًا كاسحًا يوم السبت الماضي بسداسية على استاد القاهرة الدولي، ليضع قدمًا في التأهل بعد العرض المميز الذي قدمه أمام نظيره الصومالي.

ويجرى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تغييرات على تشكيل الفريق فى مباراة ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث من المقرر أن يمنح فيريرا الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الذهاب، فضلا عن المجموعة التي شاركت فى جزء بسيط من اللقاء الماضي، على أن تكون المواجهة بمثابة المتنفس للمدرب للوقوف على مستوى جميع اللاعبين داخل الفريق.

الدباغ يقود الهجوم وشحاتة في الصورة

يستعيد الجهاز الفني خدمات الفلسطيني عدي الدباغ بعد تعافيه من الإصابة، ونبيل عماد "دونجا" بعد جاهزيته الفنية والبدنية، ومحمد شحاتة الغائب منذ فترة طويلة بسبب إصابة العضلة الضامة، التى كان يعاني منها لتكون مواجهة ديكيداها بداية عودته لصفوف الفريق الأبيض من جديد.

وأنهى ثنائي الزمالك محمد شحاتة وعدي الدباغ البرنامج التأهيلى المحدد لهم من قبل الجهاز الطبي، بعد التعافي من الإصابة التي منعتهما من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية، لتصبح مشاركتهما فى اللقاء بيد فيريرا المدير الفني.

ويعود إلى قائمة الزمالك اليوم، الثنائي عبدالله السعيد ومحمود بنتايج بعد تعافيهما من الإصابة، ويهدف الفارس الأبيض إلى تقديم عرضًا جيدًا لإمتاع وإسعاد جماهيرهيم المحبة والعاشقة للقلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها اليوم والقنوات الناقلة 

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك وديكاداها مساء اليوم الجمعة، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 7 مساءً بتوقيت أبوظبي، على استاد السلام الدولي.

وكشفت شبكة قنوات أون سبورت المصرية، عن نقلها مباراة الزمالك وديكاداها في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، حيث أعلنت الشبكة عن تخصيصها قناة أون سبورت الثانية لنقل مباراة الزمالك الأولى في المسابقة القارية.

واسندت الشبكة مهمة التعليق على مباراة الزمالك وديكاداها إلى المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

ـ حراسة المرمى: محمد عواد

ـ خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - محمد إسماعيل - أحمد فتوح

ـ خط الوسط: أحمد ربيع - عبدالله السعيد - ناصر ماهر

ـ خط الهجوم: أحمد حمدي - عمرو ناصر - ألفينا بيزيرا

مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي الزمالك ديكيداها الصومالي الكونفيدرالية جماهير الكرة المصرية جمهور الفارس الابيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد