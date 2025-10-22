قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
وزارة الري تعلن عن فرص عمل جديدة.. الشروط والأوراق المطلوبة

خالد يوسف

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية في تخصصات متعددة، وذلك بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، على أن يكون التقديم إلكترونياً خلال الفترة من 5 نوفمبر 2025 حتى 18 نوفمبر 2025.

الوظائف المتاحة وتفاصيل كل وظيفة

أولا: مهندس كهرباء ثالث (تعيين)

الجهة الطالبة

ـ وزارة الموارد المائية والري

المجموعة الوظيفية

ـ الوظائف التخصصية

المستوى الوظيفي

ـ الثالث (ج)

المحافظات المتاحة

القاهرة ـ الجيزة ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ الوادي الجديد ـ الأقصر ـ أسوان ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ مطروح ـ الإسماعيلية ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ دمياط ـ الشرقية.

المهارات المطلوبة

ـ الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

ـ اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح وفقاً لما تحدده جهة العمل.

ـ إجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

الشروط

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً

ـ الحصول على بكالوريوس هندسة كهرباء بتقدير لا يقل عن مقبول.

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية ـ الرقم القومي (وجه أول وثانٍ) ـ المؤهل الدراسي ـ المؤهل الأعلى إن وجد ـ الموقف من الخدمة العسكرية أو العامة ـ كارنيه نقابة المهندسين ـ إيصال الإيداع البنكي ـ بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ثانيا: مهندس حاسب آلي ثالث (تعيين)

المحافظات المتاحة

ـ القاهرة ـ الجيزة

المؤهل المطلوب

ـ بكالوريوس هندسة تخصص هندسة حاسبات

الشروط العامة والمهارات

مماثلة لما ورد في شروط وظيفة مهندس كهرباء ثالث.

ثالثا: مهندس ميكانيكا ثالث (تعيين)

المحافظات المتاحة

القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ الوادي الجديد ـ قنا ـ أسوان ـ الأقصر ـ الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ مطروح ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الغربية ـ المنوفية ـ الشرقية ـ الدقهلية.

المؤهل المطلوب

ـ بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا

الشروط العامة

ـ ألا يزيد السن عن 35 عاماً

ـ ألا يقل التقدير عن مقبول.

ـ اجتياز التدريب اللازم واستخدام الحاسب الآلي واللغة الأجنبية.

رابعا: مهندس مدني ثالث (تعيين)

المحافظات المتاحة

القاهرة ـ الإسكندرية ـ الجيزة ـ القليوبية ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ الوادي الجديد ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ البحر الأحمر ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ مطروح ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الغربية ـ المنوفية ـ الشرقية ـ الدقهلية ـ دمياط ـ بورسعيد ـ السويس ـ الإسماعيلية.

المؤهل المطلوب

ـ بكالوريوس هندسة تخصص مدني.

الشروط 

ـ مماثلة للوظائف السابقة.

ملاحظات هامة أثناء التسجيل

ـ يجب عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وسداد رسوم التقديم، والحصول على إيصال الإيداع.

ـ رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة JPG وبحجم لا يتعدى 1 ميجا لكل ملف.

ـ في حال كانت المستندات غير أصلية أو غير ملونة يتم رفض الطلب.

ـ يتم رفض الطلب في حالة وجود كشط أو تعديل بالمستندات أو عدم وضوح البيانات.

ـ يجب أن تكون إفادة المؤهل (في حال تقديمها) حديثة ومعتمدة ومبينة بها الاسم كاملاً والتخصص والتقدير وسنة التخرج.

ـ في حالة الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة.

للمهندسين فقط وزارة الموارد المائية والري فرص عمل جديدة الوظائف الهندسية

