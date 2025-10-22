وزارة الري تعلن عن فرص عمل جديدة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية في تخصصات متعددة، وذلك بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، على أن يكون التقديم إلكترونياً خلال الفترة من 5 نوفمبر 2025 حتى 18 نوفمبر 2025.

الوظائف المتاحة وتفاصيل كل وظيفة

أولا: مهندس كهرباء ثالث (تعيين)

الجهة الطالبة

ـ وزارة الموارد المائية والري

المجموعة الوظيفية

ـ الوظائف التخصصية

المستوى الوظيفي

ـ الثالث (ج)

المحافظات المتاحة

القاهرة ـ الجيزة ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ الوادي الجديد ـ الأقصر ـ أسوان ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ مطروح ـ الإسماعيلية ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ دمياط ـ الشرقية.

المهارات المطلوبة

ـ الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

ـ اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح وفقاً لما تحدده جهة العمل.

ـ إجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

الشروط

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً

ـ الحصول على بكالوريوس هندسة كهرباء بتقدير لا يقل عن مقبول.

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية ـ الرقم القومي (وجه أول وثانٍ) ـ المؤهل الدراسي ـ المؤهل الأعلى إن وجد ـ الموقف من الخدمة العسكرية أو العامة ـ كارنيه نقابة المهندسين ـ إيصال الإيداع البنكي ـ بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ثانيا: مهندس حاسب آلي ثالث (تعيين)

المحافظات المتاحة

ـ القاهرة ـ الجيزة

المؤهل المطلوب

ـ بكالوريوس هندسة تخصص هندسة حاسبات

الشروط العامة والمهارات

مماثلة لما ورد في شروط وظيفة مهندس كهرباء ثالث.

ثالثا: مهندس ميكانيكا ثالث (تعيين)

المحافظات المتاحة

القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ الوادي الجديد ـ قنا ـ أسوان ـ الأقصر ـ الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ مطروح ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الغربية ـ المنوفية ـ الشرقية ـ الدقهلية.

المؤهل المطلوب

ـ بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا

الشروط العامة

ـ ألا يزيد السن عن 35 عاماً

ـ ألا يقل التقدير عن مقبول.

ـ اجتياز التدريب اللازم واستخدام الحاسب الآلي واللغة الأجنبية.

رابعا: مهندس مدني ثالث (تعيين)

المحافظات المتاحة

القاهرة ـ الإسكندرية ـ الجيزة ـ القليوبية ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ الوادي الجديد ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ البحر الأحمر ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ مطروح ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الغربية ـ المنوفية ـ الشرقية ـ الدقهلية ـ دمياط ـ بورسعيد ـ السويس ـ الإسماعيلية.

المؤهل المطلوب

ـ بكالوريوس هندسة تخصص مدني.

الشروط

ـ مماثلة للوظائف السابقة.

ملاحظات هامة أثناء التسجيل

ـ يجب عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وسداد رسوم التقديم، والحصول على إيصال الإيداع.

ـ رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة JPG وبحجم لا يتعدى 1 ميجا لكل ملف.

ـ في حال كانت المستندات غير أصلية أو غير ملونة يتم رفض الطلب.

ـ يتم رفض الطلب في حالة وجود كشط أو تعديل بالمستندات أو عدم وضوح البيانات.

ـ يجب أن تكون إفادة المؤهل (في حال تقديمها) حديثة ومعتمدة ومبينة بها الاسم كاملاً والتخصص والتقدير وسنة التخرج.

ـ في حالة الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة.