رواتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية بخدمات العملاء والدعم الفني

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة من خلال تنظيم يوم توظيفي مفتوح بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وذلك لتوفير فرص عمل مميزة للشباب في واحدة من كبرى الشركات العاملة بمجال خدمات العملاء والدعم الفني، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم سوق العمل وتمكين الشباب من الحصول على وظائف مستقرة برواتب مجزية.

وظائف

مبادرة توظيف مصر

ووفقا لما جاء في بيان الوزارة، تستهدف المبادرة إتاحة وظائف متنوعة بمرتبات تتراوح بين 9 آلاف جنيه وحتى 16 ألفا و500 جنيه شهريا، مع العديد من المزايا الإضافية التي تقدمها شركة إكسيد للعاملين بها، وتشمل التأمين الصحي والاجتماعي، وفرص التدريب والتطوير المهني، وحوافز أداء، بالإضافة إلى بيئة عمل محفزة توفر فرصا حقيقية للنمو والترقي الوظيفي.

الوظائف المتاحة

1- خدمة عملاء عبر الدردشة (Email & Chat Agents).

2- خدمة عملاء باللغة الإنجليزية (يشترط مستوى جيد من اللغة – Good).

شروط القبول

1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال (خريجون فقط).

2- ألا يزيد العمر عن 40 عاما.

3- التقديم متاح لذوي الخبرة أو بدون خبرة.

4- يشترط وجود موقف واضح من التجنيد.

5- مكان العمل: السلام.

مميزات الوظائف

رواتب تبدأ من 9 آلاف جنيه وتصل إلى 16 ألفا و500 جنيه حسب مستوى اللغة والخبرة.

الحصول على نسبة من أرباح الشركة.

عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا.

يومان إجازة أسبوعيا.

تأمين صحي واجتماعي شامل.

برامج تدريب وتأهيل متطورة.

فرص واضحة للترقية والنمو الوظيفي.

بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع والتميز.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التسجيل إلكترونيا عبر استمارة التقديم الرسمية من خلال الرابط.

كما يمكن التقديم بالحضور المباشر إلى مقر المقابلات في مبنى شركة إكسيد بالقرية التكنولوجية بالمعادي، وذلك يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، على أن يتم استقبال جميع المتقدمين المؤهلين للمقابلات الفورية ضمن فعاليات اليوم التوظيفي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مبادرة توظيف مصر التي تهدف إلى دعم مهارات الشباب وربطهم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.