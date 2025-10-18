الهلال الأحمر يشارك جامعة عين شمس في قافلة تنموية إلى حلايب وأبو رماد

شارك الهلال الأحمر المصري، جامعة عين شمس في إطلاق القافلة التنموية الشاملة والتي تحمل مساعدات إنسانية وطبية، إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، وأقيمت خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

ساهم متطوعو الهلال الأحمر المصري فى التوعية الصحية للأهالي والتدريب على الإسعافات الأولية، إلى جانب تجهيز وتعبئة وتوزيع 3 آلاف سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتنفيذ أنشطة برنامج صحة وسلامة التي تستهدف التوعية الصحية والثقافية لطلاب المدارس والأطفال.

وقدمت القافلة خدمات الفحص الطبي للأهالي، بالعيادات التي أُقيمت بمركز شلاتين، في تخصصات: الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الرمد، القلب، الجلدية، الأسنان، المخ والأعصاب، والجراحة، هذا إلى جانب التحاليل والأشعة والعلاج بالمجان.