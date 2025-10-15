طريقة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني لشغل وظيفة معلم بالأزهر الشريف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة لصالح الأزهر الشريف، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ومن المقرر بدء الامتحانات اعتبارا من ٢٨ أكتوبر الجاري.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في 27 مارس 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17 إلى 30 أبريل 2025.

الالتزام بالتعليمات

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.