انفو جراف.. حصيلة جهود صندوق مكافحة الإدمان في تقديم الخدمات العلاجية المجانية

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انفو جراف ، عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، في تقديم الخدمات العلاجية المجانية خلال أول 9 أشهر من عام 2025.

وأوضح أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 114717 مريض “جديد ومتابعة”، كما يتم توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات": "الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر" .

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث إن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 35 مركز بـ 20 محافظة حتى الآن.

كان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أشار إلى أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة أصدقاء السوء بنسبة 63 % وحب الاستطلاع بنسبة 23 ٪، وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة ضياع الصحة بنسبة 36% ثم عدم القدرة المادية بنسبة 25% ،؜ثم المشاكل في العمل والضغوط والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه.

ولفت إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" أيضاً في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن المخدرات، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.