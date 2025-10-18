رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج

ألقى المستشار عصام الدين أحمد فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، كلمة عقب انتخابه رئيسًا للمجلس، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجلس على الثقة التي أولوه إياها بانتخابه لرئاسة هذا المجلس العريق، مؤكدًا أن المنصب يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية وطنية جسيمة، داعيًا الله أن يوفقه في أداء الأمانة وأن يكون عند حسن ظن الأعضاء به.

وهنأ رئيس المجلس، الأعضاء جميعًا على فوزهم بعضوية مجلس الشيوخ، سواء بثقة الناخبين في الانتخابات أو بثقة رئيس الجمهورية في التعيينات، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل أحد أعرق المؤسسات البرلمانية في المنطقة، إذ تجاوز عمره القرنين، ليكون أول مجلس نيابي في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المستشار عصام فريد إن مصر قيادةً وشعبًا تعي مكانة مجلس الشيوخ ودوره في دعم الحياة النيابية والسياسية، مشيرًا إلى أن الوطن بُني من جديد على أسس قوية من البنية التحتية والمشروعات القومية التي أسهمت في رفع تصنيف مصر في مؤشرات التنمية، وتهيئة البيئة للنهوض بالزراعة والصناعة والتجارة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات داخلية جاء رغم التحديات ومحاولات الهدم، بفضل وعي الشعب وإرادة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرات رئاسية غير مسبوقة في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والتنمية الاجتماعية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر أثبتت على الصعيد الإقليمي والدولي أنها قوة عاقلة تملك القدرة وتختار الحكمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حافظت على أمنها القومي غربًا وجنوبًا، وتمسكت بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وانتهجت سياسة السلام والاحترام المتبادل في علاقاتها الخارجية.

وتوقف المستشار عصام فريد أمام الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن مصر اتخذت موقفًا مشرفًا تمثل في إدانة العدوان ورفض تهجير الفلسطينيين، والتمسك بحل الدولتين، وإدخال المساعدات الإنسانية، حتى تحقق الاتفاق التاريخي الذي أنهى الحرب بجهود مصرية خالصة شهد لها العالم خلال قمة شرم الشيخ للسلام.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الدستور أولى المجلس اختصاصات رفيعة، وجعله بيت الخبرة التشريعية والفكرية للدولة المصرية، حيث نصت المادة (248) على دراسة ودعم دعائم الديمقراطية، وعلى رأسها الانتخابات والأحزاب والمجتمع المدني، وتمكين المرأة وإشراك الشباب، إضافة إلى تعزيز السلام الاجتماعي ومبادئ المواطنة ومكافحة الإرهاب.

واختتم المستشار عصام فريد كلمته بالتأكيد أن مهمة المجلس عظيمة وتتطلب عزيمةً وإخلاصًا، داعيًا الأعضاء إلى العمل بروح الفريق، دون موالاة أو محاباة، ابتغاء وجه الله ومصلحة الوطن، مؤكدًا ثقته في أنهم سيؤدون رسالتهم على أكمل وجه.

وقال في ختام كلمته: «إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا»، داعيًا الله أن يوفق أعضاء المجلس لما فيه خير مصر ورفعة شأنها.