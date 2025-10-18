المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار

يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه مباشرة إلى استاد بوجامبروا الدولي لخوض مباراة ايجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال الاجتماع الفني الذي عقد أمس تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل فيما يرتدي فريق «إيجل نوار» طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر المطعم بالأخضر بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة «الثالثة بتوقيت بوروندي» في ذهاب دور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا.