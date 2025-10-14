فرصة للباحثين عن العمل .. فيسبوك يعيد ميزة الوظائف بعد إيقافها

مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لسوق العمل، تعمل شركة فيسبوك على إحياء لوحة الوظائف الخاصة بها لمساعدة الشباب من المبتدئين في الحصول على وظيفة

ووفقا لموقع" pcmag"من جانبها توضح شركة ميتا سبب إعادة إحياء هذه الميزة أو سبب إلغائها في المقام الأول. و أكدت الشركة من جانبها أن قوائم الوظائف ستُلبي احتياجات "الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل ، بالإضافة إلى بعض الوظائف وذلك بدوام جزئي فإذا كنت مبتدىء وتبحث عن ظيفة يُمكن لفيسبوك مساعدتك في التواصل مع شركات التوظيف الصغيرة.

وظائف متاحة عبر الفيس بوك

أضافت ميتا أن الوظائف عبر شبكة الفيسبوك تعد متاحة للجميع، ويمكن لجميع البالغين من سن 18 عامًا فأكثر الاطلاع عليها مؤكدة أن العديد من الباحثين عن عمل من الشباب، بما في ذلك خريجي الكليات الجدد، يكافحون لإيجاد فرص عمل في ظل تباطؤ سوق العمل

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك ذهب إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى القضاء على ما يصل إلى 50% من جميع الوظائف الأساسية، مما قد يتسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى ما يصل إلى 10-20% في غضون عام إلى خمسة أعوام فقط.

وأضاف: لم يُطلق فيسبوك لوحة الوظائف بعد لكن الشركة تُعلن أنها ستُتيح للمستخدمين التواصل مباشرةً مع أصحاب العمل عبر ماسنجر لطرح الأسئلة أو تحديد مواعيد المقابلات. كما سيتمكن المستخدمون من البحث عن مجموعة واسعة من الوظائف الشاغرة لدى أصحاب العمل، مع تلقي توصيات مُخصصة بناءً على سجل تصفحهم.

منصة توظيف مدعومة بالذكاء الأصطناعي

في السياق نفسه أعلنت شركة OpenAI المنافسة أنها تعمل عبر منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتستستخدم منصة OpenAI للوظائف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في “إيجاد التطابق المثالي بين ما تحتاجه الشركات وما يمكن للعمال تقديمه”.