راتب 12 ألفا.. وظائف خالية بإعلان وزارة القوى العاملة

محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل عن توافر مجموعة كبيرة من الوظائف الخالية وفرص العمل المتنوعة، لتوفير فرص عمل حقيقية للباحثين عنها بمختلف المحافظات.

وذلك لخفض معدلات البطالة، وتحقيق التكافؤ بين احتياجات سوق العمل ومهارات الشباب المصري.

اعلان وظائف القوي العاملة

كيفية التقديم لاعلان وظائف القوي العاملة

وأوضحت الوزارة أن التقديم لشغل الوظائف المعلنة متاح طوال شهر أكتوبر 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل المنتشرة بجميع المحافظات، إلى جانب الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت، كما يمكن التقديم مباشرة لدى الشركات المعلنة عن الوظائف وفقا للبيانات المرفقة في النشرة.

اعلان وظائف القوي العاملة

و الفرص المتاحة تشمل تخصصات متعددة تغطي مجالات إدارية وفنية وهندسية، من بينها وظائف أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسو كهرباء وميكانيكا، محاسبون، مراقبو جودة، سائقون، عمال إنتاج، أفراد أمن، فنيون بمختلف التخصصات، مشرفو مواقع، بالإضافة إلى عدد من فرص العمل في قطاعات الفندقة والمطاعم وخدمة العملاء والتوصيل. 

كما خصصت الوزارة نسبة من هذه الوظائف للأشخاص من ذوي الهمم، التزاما بنسبة التشغيل القانونية البالغة 5% من إجمالي فرص العمل المطروحة.

اعلان وظائف القوي العاملة

وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أن الوزارة تواصل العمل على فتح مجالات جديدة لتشغيل الشباب بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا أن نشرات التوظيف التي تصدرها الوزارة بصفة نصف شهرية تمثل إحدى أهم أدوات الربط بين طالبي العمل وأصحاب الأعمال في مختلف المجالات.

 كما شدد الوزير على ضرورة التزام الشركات المعلنة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتحسين أوضاع العمالة في القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.

اعلان وظائف القوي العاملة

ودعا الوزير الشباب إلى الاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تنفذها وزارة العمل على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تأهيلهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المطلوبة، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية والمهنية.

 وأكد أن الوزارة تتابع بشكل دوري تنفيذ فرص العمل المعلنة لضمان مصداقية التوظيف ومتابعة استلام المتقدمين لمهامهم داخل الشركات المتعاقدة.

اعلان وظائف القوي العاملة

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة العمل لتعزيز دور النشرات القومية كأداة فعالة لتقليل معدلات البطالة ودعم مبادرات التشغيل المحلية، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل حقيقية تتوافق مع متطلبات سوق العمل المصري.

اعلان وظائف القوي العاملة
الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
